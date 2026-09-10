Подвеска от Ferrari и запас хода 900 км: BYD готовит к запуску новый седан Formula S

Как сообщает профильное издание CnEVPost, Персонализированный бренд Fang Cheng Bao от гиганта BYD официально представит новую серию Formula S уже 16 сентября. До сих пор марка фокусировалась на грубых внедорожниках и городских кроссоверах, но теперь решила зайти на территорию крупных представительских седанов. На старте покупателям будет предложен классический седан Formula S и стильный шутинг-брейк Formula S GT.

Главная фишка новинки, которая точно заинтересует ценителей комфорта– интеллектуальная магнитореологическая подвеска DiSus-M Ранее такие системы ставили преимущественно на суперкары уровня Ferrari или Lamborghini. Она умеет менять жесткость амортизаторов в миллисекундах. Для водителя это означает идеальный баланс: машина не кренится в резких поворотах, но при этом мягко "проглатывает" ямы и неровности на дороге. И все это в авто с базовым ценником около 34 тысяч долларов (230 тысяч юаней).

Габариты, мощность и батареи

По размерам Formula S играет в лиге больших авто: более пяти метров в длину (5060 мм) и почти два метра в ширину. Колесная база в 2960 мм гарантирует просторный салон, где пассажирам заднего ряда точно не будет тесно.

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Что касается силовых установок, то китайцы предлагают выбор. Заднеприводные версии выдают 245 или 300 кВт, а топовая полноприводная модификация поражает суммарной отдачей 490 кВт. Питает эти моторы – фирменная батарея Blade Battery второго поколения. В зависимости от емкости (76,7 или 92 кВт-ч) заявленный запас хода по циклу CLTC составляет от 730 до 900 километров. Даже если погрешить на реальные условия эксплуатации, это очень солидный показатель, позволяющий забыть о частых визитах на зарядные станции.

Запуск новой модели происходит на фоне безумного роста продаж бренда. Только за август Fang Cheng Bao реализовал более 41 тысячи авто, а общий тираж за неполные три года перевалил за полмиллиона. Очевидно, что BYD продолжает свою агрессивную стратегию: принимать премиальные технологии и делать их доступными для массового покупателя.