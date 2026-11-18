Как сообщает пресс-служба ДБР совместно с Ровенской специализированной прокуратурой в сфере обороны Западного региона, инцидент произошел еще в феврале 2026 года на территории Нобельского национального природного парка.

Эта заповедная зона непосредственно приыкает к границе, поэтому доступ туда имели исключительно сотрудники пограничной службы.

Следователи выяснили, что организаторами схемы оказались 55-летний сержант, 43-летний штаб-сержант и 39-летний солдат-техник.

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Что пилили у границы

Действуя по предварительному сговору, пограничники без разрешений пустили под бензопилу 56 деревьев породы сосна разного диаметра.

За 56 срезанных сосенок служивым придется отвечать как за массовые рубки в промышленных масштабах. Фото: ДБР

Стволы оперативно распилили на бревна, сортировали и грузили прямо в служебные автомобили. Для больших объемов использовали прицеп без идентификационных признаков, чтобы не привлекать лишнего внимания при транспортировке незаконной древесины.

Кто отдавал приказы и какое наказание

Правоохранители проверяют, не было ли это более масштабной схемой.

" Сами работы могли проводиться по указаниям представителей высшего командования, – отмечают в ведомстве.

Всем трем фигурантам уже сообщили о подозрении по статье о незаконной порубке деревьев, повлекшей тяжкие последствия. Суд отправил их под стражу, но оставил возможность выйти под залог в размере от 832 тысяч до 2 миллионов гривен.

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Напомним, ранее мы писали о строгих правилах по сбору древесины в Украине. Даже обычным водителям за перевозку дров без документов в багажнике собственного авто грозят серьезные штрафы, а за масштабную рубку – уголовная ответственность.