Погрузчики JCB "подешевели" на таможне: трем инспекторам предъявили подозрение за эту "небрежность"

По версии следствия, из-за занижения таможенной стоимости спецтехники различных марок и моделей государственный бюджет недополучил более 2,3 млн грн таможенных платежей.

Такая сумма указана в пресс-релизе Бюро экономической безопасности. Документ опубликован в официальных источниках ведомства.

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Как работала схема

По данным БЭБ, фигуранты, работая главными государственными инспекторами одного из таможенных постов, игнорировали срабатывание автоматизированной системы анализа и управления рисками. Почему так произошло – выясняет следствие.

Несмотря на сигналы о необходимости дополнительной проверки, они завершали таможенное оформление без проведения надлежащего контроля.

На этом основании и ряде других доказательных факторов следствие утверждает, что в таможню подавались документы с ложными сведениями о годе выпуска и фактурной стоимости специальной техники, в частности погрузчиков JCB.

Детективы БЭБ при содействии Управления внутреннего контроля Гостаможслужбы раскрыли финансовые нарушения на таможенном посту. Фото: БЭБ

В результате техника оформлялась по значительно заниженной цене, хотя ее реальная рыночная стоимость, по данным правоохранителей, в несколько раз превышала задекларированную.

Девять эпизодов и обыски

В ходе досудебного расследования правоохранители зафиксировали девять эпизодов незаконного таможенного оформления. Именно они, по оценкам следствия, и привели к убыткам государственного бюджета на сумму более 2,3 млн грн только по этим эпизодам.

Детективы провели обыски в помещениях Ровенской таможни, таможенного поста "Ровно", а также по местам жительства подозреваемых. В ходе следственных действий были изъяты мобильные телефоны, документы и печати, которые могут иметь доказательственное значение.

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Что грозит фигурантам

Трем должностным лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

В БЭБ отмечают, что досудебное расследование продолжается. Детективы устанавливают все обстоятельства дела и проверяют возможную причастность к схеме других лиц.