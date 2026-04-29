Пока фронт ждал технику – на оборонных контрактах "отмыли" более полумиллиарда гривен

Следствием установлено, что малоизвестное частное предприятие получило более 2,5 млрд грн за работы для ВСУ. Армия законтрактовала ремонт техники, закупку запчастей и материалов.

Как говорится в сообщении Национальной полиции Украины, полученные из государственного бюджета деньги должностные лица подрядчика выводили через так называемый "конвертационный центр".

Деньги на технику – через "конверт"

На бумаге оформляли закупки деталей и комплектующих, а фактически деньги перечисляли на счета фиктивных компаний и обналичивали. В деле фигурирует более 40 фирм, не говоря уже о "мертвых душах".

Следователи установили более 40 предприятий, введенных в схеме. Среди их директоров – лица, проживающие на оккупированной территории и поддерживающие российскую агрессию.

Отдельные "учредители" компаний оказались вымышленными гражданами Польши, которых в реестрах этой страны не существует.

В ходе санкционированных обысков изъяты деньги в сумках, коробках, ящиках и сейфах, а также оргтехника, автомобили и телефоны. Фото: Нацполиция Украины

Угрозы следователям и "заказ" поджога авто

После первых подозрений фигуранты, по данным следствия, пытались давить на правоохранителей. В частности, искали людей для поджога автомобиля следователя и предлагали за это 2000 долларов.

Государству нанесен ущерб на сотни миллионов. Это – реально украденные деньги, осевшие в карманах дельцов.

По заключению экспертиз потеряно:

из-за минимизации налогов государство потеряло более 100 млн грн;

через "конвертационный центр" прошло почти 580 млн грн.

Обыски и задержания

В Днепропетровской области проведено около 40 обысков. Изъята документация, телефоны, носители информации, черновые записи, почти 2 млн грн наличных и автомобили.

Подозрения получили семь участников схемы, пятеро задержаны. Всех ключевых фигурантов суд отправил под стражу.

Следствие продолжается. Правоохранители проверяют других возможных участников сделки и ищут активы для возмещения убытков государству.