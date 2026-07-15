Пока правительство передает дела: заместитель министра транспорта публично отчитался о 50 предпринятых шагах

В своем отчете заместитель главы Минразвития Сергей Деркач перечислил 50 реализованных мер в сфере автомобильных перевозок, развития пограничной инфраструктуры и гражданской авиации, а также обозначил приоритеты, над которыми, по его мнению, необходимо продолжать работу.

Этот отчет о проделанной работе автор разместил на своей странице в Facebook.

50 результатов для людей и бизнеса

1. Продлили «транспортный безвиз» с ЕС, Норвегией и Молдовой.

2. Договорились о либерализации перевозок с Боснией и Герцеговиной, Северной Македонией

3. Подписали соглашения об автомобильных перевозках с Албанией ( “транспортный безвиз”) и Марокко.

4. Украинские перевозчики могут осуществлять перевозки без разрешений в 37 стран.

5. Договорились о дополнительных разрешениях с Боснией и Герцеговиной.

6. Расширили возможности грузовых перевозок с Арменией.

7. Достигнута договоренность с Болгарией о дополнительных разрешениях на перевозки из третьих стран.

8. Обновили правила распределения разрешений ЕКМТ и ввели электронные разрешения ЕКМТ.

9. Упростили технический контроль для перевозок по разрешениям ЕКМТ.

10. Договорились с Азербайджаном и Турцией о запуске электронных разрешений.

11. Внедрили в Украине систему смарт-тахографов– выдано более 30 тыс. карт и сертифицировано более 100 центров.

12. Расширили действие системы «еЧерга» для грузовиков и автобусов на все пункты пропуска и весь коммерческий транспорт – – более 3,3 млн пересечений границы. Подготовили масштабное обновление системы для упорядочения приоритетов.

13. Впервые за 20 лет изменили систему управления международными автобусными маршрутами.

14. Запустили онлайн-кабинет международных маршрутов – – более 700 решений об открытии/изменении/продлении маршрутов.

15. Упростили открытие маршрутов с Эстонией.

16. Упростили процедуры в отношении маршрутов с Молдовой, Чехией и Словакией.

17. Достигли договоренности о разрешениях на нерегулярные пассажирские перевозки с Грецией.

18. Расширили возможности нерегулярных перевозок с Румынией.

19. Запустили цифровые журналы Interbus.

20. Ввели постоянный мониторинг выполнения международных маршрутов.

21. Провели проверку международных маршрутов, которые существовали только на бумаге и фактически не выполнялись.

22. Впервые разработали и утвердили Стратегию развития приграничной инфраструктуры.

24. Открыли новый пункт пропуска «Великая Паладь – Надьгодош» на границе с Венгрией.

25. Запустили пешеходное движение через пункт пропуска «Ужгород – Вишне Немецкое».

26. Открыли движение крупногабаритных автобусов через пункт пропуска «Дяковцы» на границе с Румынией.

27. Завершили модернизацию и ремонт 10 пунктов пропуска, большинство из которых – на границе с Молдовой.

28. Построили образцовую сервисную зону перед пунктом пропуска «Рени – Джюрджюлешть».

29. Завершили строительство первой очереди грузового терминала в пункте пропуска «Порубное – Сирет» при поддержке ЕС.

30. Подготовили к открытию новый пункт пропуска «Белая Церковь – Сигету-Мармацией» на границе с Румынией.

31. Продолжили развитие пограничной инфраструктуры совместно с ЕС в рамках программ Connecting Europe Facility и Ukraine Facility.

32. Возобновили проект е-ТТН (электронной товарно-транспортной накладной) и авторизовали первых провайдеров е-ТТН. Обеспечили бесперебойное использование е-ТТН.

33. Впервые запустили «еКонкурс» – цифровой отбор перевозчиков на межобластные маршруты. На более чем 200 маршрутов выбрали перевозчиков.

34. Впервые ввели электронные разрешения на внутренние автобусные маршруты.

35. Впервые запустили онлайн-изменения в разрешениях на маршруты.

36. Оцифровали все межобластные автобусные маршруты и создали соответствующий Реестр.

37. Запустили Реестр легальных автостанций –, включающий почти 400 объектов.

38. Предоставили общинам возможность использовать гуманитарный транспорт для перевозки пассажиров. Более 1000 единиц транспорта смогли работать почти в 100 общинах.

39. Урегулировали правила перевозки пассажиров с домашними животными.

40. Запустили «еИнспектор» для цифровизации рейдовых проверок «Укртрансбезопасности».

41. Обновили требования к обучению профессиональных водителей. Сертифицировали более 30 учебных центров. Более 50 тыс. водителей уже прошли обучение.

42. В целях обеспечения прозрачности ввели обязательное видеонаблюдение на пунктах обязательного технического контроля.

43. Усилили требования к безопасности, доступности и комфорту автобусов.

44. Запустили новое направление работы – – государственно-частное партнерство. Сформировали перечень приоритетных проектов стоимостью более 5 млрд долларов.

45. Готовим к запуску новый проект ГЧП – концессию паромного терминала порта «Черноморск».

46. Подготовили и утвердили Стратегию развития гражданской авиации Украины до 2030 года.

47. Создали Межведомственный координационный центр, который разрабатывает поэтапный план восстановления гражданской авиации после улучшения ситуации с безопасностью.

48. Обеспечили стабильную работу «Украэроруха» и аэронавигационной системы Украины при поддержке Евроконтроля. Сохранили работоспособность ключевых аэропортов страны, прежде всего «Борисполь» и «Львов».

49. Усилили международное давление на Россию в ИКАО и сохранили действие авиационных санкций против РФ.

50. Заложили основу для интеграции украинской гражданской авиации в Общее авиационное пространство ЕС после открытия неба.



О дальнейших приоритетах

Продлить «транспортный безвиз» с ЕС

Обеспечить соответствие наших перевозчиков стандартам ЕС.

Запуск «еЧерги» для легковых автомобилей.

Завершить реформу международных автобусных перевозок.

Реформа льготных перевозок.

Реформа такси.

Реформа внутренних пассажирских перевозок.

Реформа ОТК.

Расширение применения электронных накладных.

Цифровые разрешения с зарубежными странами.

Новые пункты пропуска, совместный контроль со странами ЕС.

Сеть сервисных зон.

Готовность авиации к возобновлению полетов.

Впереди еще много работы, но, как отмечает в своем отчете Сергей Деркач, фундамент для дальнейших реформ уже заложен.

Дорожная карта составлена

Независимо от дальнейших кадровых решений, перечень выполненных проектов и запланированных реформ можно рассматривать как своеобразную дорожную карту для транспортной отрасли.

Часть заявленных задач – запуск "еЧерги" для легковых автомобилей, реформа техосмотра, такси, внутренних пассажирских перевозок, развитие пунктов пропуска и цифровых сервисов – будет напрямую влиять как на перевозчиков, так и на обычных украинских водителей.

Для Auto24 именно эти направления останутся среди ключевых тем, за развитием которых редакция будет следить и в дальнейшем.