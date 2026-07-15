Пока правительство передает дела: заместитель министра транспорта публично отчитался о 50 предпринятых шагах

ФОТО: Коллаж Авто24 |
Сергей Деркач – один из немногих членов правительства, кто был на своем месте
В своем отчете заместитель главы Минразвития Сергей Деркач перечислил 50 реализованных мер в сфере автомобильных перевозок, развития пограничной инфраструктуры и гражданской авиации, а также обозначил приоритеты, над которыми, по его мнению, необходимо продолжать работу.
Этот отчет о проделанной работе автор разместил на своей странице в Facebook.
50 результатов для людей и бизнеса
- 1. Продлили «транспортный безвиз» с ЕС, Норвегией и Молдовой.
- 2. Договорились о либерализации перевозок с Боснией и Герцеговиной, Северной Македонией
- 3. Подписали соглашения об автомобильных перевозках с Албанией ( “транспортный безвиз”) и Марокко.
- 4. Украинские перевозчики могут осуществлять перевозки без разрешений в 37 стран.
- 5. Договорились о дополнительных разрешениях с Боснией и Герцеговиной.
- 6. Расширили возможности грузовых перевозок с Арменией.
- 7. Достигнута договоренность с Болгарией о дополнительных разрешениях на перевозки из третьих стран.
- 8. Обновили правила распределения разрешений ЕКМТ и ввели электронные разрешения ЕКМТ.
- 9. Упростили технический контроль для перевозок по разрешениям ЕКМТ.
- 10. Договорились с Азербайджаном и Турцией о запуске электронных разрешений.
- 11. Внедрили в Украине систему смарт-тахографов– выдано более 30 тыс. карт и сертифицировано более 100 центров.
- 12. Расширили действие системы «еЧерга» для грузовиков и автобусов на все пункты пропуска и весь коммерческий транспорт – – более 3,3 млн пересечений границы. Подготовили масштабное обновление системы для упорядочения приоритетов.
- 13. Впервые за 20 лет изменили систему управления международными автобусными маршрутами.
- 14. Запустили онлайн-кабинет международных маршрутов – – более 700 решений об открытии/изменении/продлении маршрутов.
- 15. Упростили открытие маршрутов с Эстонией.
- 16. Упростили процедуры в отношении маршрутов с Молдовой, Чехией и Словакией.
- 17. Достигли договоренности о разрешениях на нерегулярные пассажирские перевозки с Грецией.
- 18. Расширили возможности нерегулярных перевозок с Румынией.
- 19. Запустили цифровые журналы Interbus.
- 20. Ввели постоянный мониторинг выполнения международных маршрутов.
- 21. Провели проверку международных маршрутов, которые существовали только на бумаге и фактически не выполнялись.
- 22. Впервые разработали и утвердили Стратегию развития приграничной инфраструктуры.
- 24. Открыли новый пункт пропуска «Великая Паладь – Надьгодош» на границе с Венгрией.
- 25. Запустили пешеходное движение через пункт пропуска «Ужгород – Вишне Немецкое».
- 26. Открыли движение крупногабаритных автобусов через пункт пропуска «Дяковцы» на границе с Румынией.
- 27. Завершили модернизацию и ремонт 10 пунктов пропуска, большинство из которых – на границе с Молдовой.
- 28. Построили образцовую сервисную зону перед пунктом пропуска «Рени – Джюрджюлешть».
- 29. Завершили строительство первой очереди грузового терминала в пункте пропуска «Порубное – Сирет» при поддержке ЕС.
- 30. Подготовили к открытию новый пункт пропуска «Белая Церковь – Сигету-Мармацией» на границе с Румынией.
- 31. Продолжили развитие пограничной инфраструктуры совместно с ЕС в рамках программ Connecting Europe Facility и Ukraine Facility.
- 32. Возобновили проект е-ТТН (электронной товарно-транспортной накладной) и авторизовали первых провайдеров е-ТТН. Обеспечили бесперебойное использование е-ТТН.
- 33. Впервые запустили «еКонкурс» – цифровой отбор перевозчиков на межобластные маршруты. На более чем 200 маршрутов выбрали перевозчиков.
- 34. Впервые ввели электронные разрешения на внутренние автобусные маршруты.
- 35. Впервые запустили онлайн-изменения в разрешениях на маршруты.
- 36. Оцифровали все межобластные автобусные маршруты и создали соответствующий Реестр.
- 37. Запустили Реестр легальных автостанций –, включающий почти 400 объектов.
- 38. Предоставили общинам возможность использовать гуманитарный транспорт для перевозки пассажиров. Более 1000 единиц транспорта смогли работать почти в 100 общинах.
- 39. Урегулировали правила перевозки пассажиров с домашними животными.
- 40. Запустили «еИнспектор» для цифровизации рейдовых проверок «Укртрансбезопасности».
- 41. Обновили требования к обучению профессиональных водителей. Сертифицировали более 30 учебных центров. Более 50 тыс. водителей уже прошли обучение.
- 42. В целях обеспечения прозрачности ввели обязательное видеонаблюдение на пунктах обязательного технического контроля.
- 43. Усилили требования к безопасности, доступности и комфорту автобусов.
- 44. Запустили новое направление работы – – государственно-частное партнерство. Сформировали перечень приоритетных проектов стоимостью более 5 млрд долларов.
- 45. Готовим к запуску новый проект ГЧП – концессию паромного терминала порта «Черноморск».
- 46. Подготовили и утвердили Стратегию развития гражданской авиации Украины до 2030 года.
- 47. Создали Межведомственный координационный центр, который разрабатывает поэтапный план восстановления гражданской авиации после улучшения ситуации с безопасностью.
- 48. Обеспечили стабильную работу «Украэроруха» и аэронавигационной системы Украины при поддержке Евроконтроля. Сохранили работоспособность ключевых аэропортов страны, прежде всего «Борисполь» и «Львов».
- 49. Усилили международное давление на Россию в ИКАО и сохранили действие авиационных санкций против РФ.
- 50. Заложили основу для интеграции украинской гражданской авиации в Общее авиационное пространство ЕС после открытия неба.
О дальнейших приоритетах
- Продлить «транспортный безвиз» с ЕС
- Обеспечить соответствие наших перевозчиков стандартам ЕС.
- Запуск «еЧерги» для легковых автомобилей.
- Завершить реформу международных автобусных перевозок.
- Реформа льготных перевозок.
- Реформа такси.
- Реформа внутренних пассажирских перевозок.
- Реформа ОТК.
- Расширение применения электронных накладных.
- Цифровые разрешения с зарубежными странами.
- Новые пункты пропуска, совместный контроль со странами ЕС.
- Сеть сервисных зон.
- Готовность авиации к возобновлению полетов.
Впереди еще много работы, но, как отмечает в своем отчете Сергей Деркач, фундамент для дальнейших реформ уже заложен.
Дорожная карта составлена
Независимо от дальнейших кадровых решений, перечень выполненных проектов и запланированных реформ можно рассматривать как своеобразную дорожную карту для транспортной отрасли.
Часть заявленных задач – запуск "еЧерги" для легковых автомобилей, реформа техосмотра, такси, внутренних пассажирских перевозок, развитие пунктов пропуска и цифровых сервисов – будет напрямую влиять как на перевозчиков, так и на обычных украинских водителей.
Для Auto24 именно эти направления останутся среди ключевых тем, за развитием которых редакция будет следить и в дальнейшем.