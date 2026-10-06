Покупаете двигатель: как не потерять деньги и когда авто придется перерегистрировать

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, визуального обзора или фотографии номера агрегата совершенно недостаточно для подтверждения его подлинности. Даже если маркировка выглядит идеально, обнаружить следы вмешательства или перебитые номера могут только специалисты с помощью специального оборудования.

Многих водителей пугает бумажная волокита после ремонта, но на самом деле перерегистрация нужна не всегда. Если вы ставите мотор с такими же характеристиками– объемом, мощностью и типом топлива,– это считается обычным ремонтом. В таком случае ехать в сервисный центр не придется.

Однако ситуация кардинально меняется, если вы решили совершить тюнинг или просто нашли агрегат с другими параметрами. Изменение типа горючего, рабочего объема, веса или мощности трактуется как переоборудование автомобиля, требующее обязательного внесения изменений в документы.

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Чем грозит "перебитый" мотор

Наибольший риск при покупке двигателя на разборке– наткнуться на агрегат с уничтоженным или поддельным идентификационным номером. Если во время осмотра эксперты обнаружат следы механического вмешательства, то любые регистрационные действия с машиной мгновенно блокируются.

Далее материалы дела сразу передаются полиции для расследования. В результате доверчивый покупатель рискует остаться и без денег и без возможности пользоваться своим автомобилем на неопределенный срок.

Как обезопасить себя перед покупкой

Чтобы не приобрести проблемный агрегат, специалисты Экспертной службы МВД советуют внимательно осматривать номерную площадку еще до передачи денег продавцу. Любые следы шлифовки, неравномерные символы или разные шрифты– это стопроцентный повод отрешиться от сделки.

Кроме того, обязательно храните чеки или договоры, подтверждающие легальное происхождение купленного мотора. Но самый действенный способ защитить свои интересы– провести официальное экспертное исследование агрегата до того, как вы за него заплатите.