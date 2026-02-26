Покупателям Ford Mustang Mach-E теперь придется заплатить за опциональный передний багажник

Производитель подчеркивает, что таким образом оптимизирует затраты производства и пытается удержать базовую цену модели на конкурентном уровне, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Передний багажник давно считается одним из характерных преимуществ электромобилей, ведь отсутствие двигателя внутреннего сгорания позволяет эффективно использовать пространство под капотом. Однако Ford заявляет, что статистика использования оказалась ниже ожиданий.

Введение такой опции стало частью более широкой стратегии сокращения расходов. Например, версия Mach-E GT 2026 года стала дешевле примерно на 1000 долларов по сравнению с предшественником. В то же время базовая версия электрокроссовера все еще стартует примерно от 37 795 долларов.

Что еще изменилось в Mustang Mach-E 2026 года

Вместе с передним багажником исчезли и другие элементы, которые ранее считались стандартными:

карманы для карт на спинках передних сидений;

задний спойлер и декоративная графика в версии Rally;

пакет оформления Bronze Appearance.

В то же время Ford добавил практичное решение для задних дверей - физические ручки-упоры. Двери, по-прежнему, открываются электронной кнопкой, но теперь пассажирам есть за что взяться после их открытия.

Экономия или новый тренд

Решение сделать передний багажник платным вызвало дискуссии среди владельцев электромобилей. Часть покупателей считает это логичной оптимизацией, а другие - примером того, как производители постепенно переносят ранее стандартные функции в список опций.