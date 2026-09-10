Покупка авто из-за границы обернулась фиаско: как украинцев кинули на 2 миллиона гривен

Как сообщает Национальная полиция Украины, Злоумышленники действовали по классической, но очень убедительной схеме в интернете. Они размещали привлекательные объявления о продаже дорогих автомобилей, которые якобы должны были пригнать в Украину под заказ.

Только при полной оплате

Чтобы усыпить бдительность клиентов, мошенники использовали чужие имена и посылали готовые видеообзоры машин, просто загруженные из сети. Аппетиты у фигурантов были серьезные: они требовали от покупателей полной предоплаты за транспортное средство.

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Помимо стоимости самого авто, доверчивые водители должны были сбросить еще 500 долларов сверху за так называемую доставку. Как только деньги падали на счета дельцов, любая связь с "продавцами" мгновенно обрывалась.

Шестимесячный бизнес-тур по продаже вымышленных автомобилей завершился арестом и теперь суд должен вынести определение. Фото: из материалов следствия

Что известно о схеме мошенников

По данным следствия, этот прибыльный бизнес просуществовал с октября 2025 года по март 2026 года. За это время на крючок попали жители разных областей, включая защитников и их семей, которые искали надежный транспорт. Следователи задокументировали 14 эпизодов, в которых фигуранты дела обманули людей на общую сумму нанесенного потерпевшим ущерба почти два миллиона гривен.

Следователи полностью завершили расследование фактов мошенничества и отмывания денег. Обвинительный акт уже поехал в суд, и если вину докажут, имущество аферистов конфискуют в пользу государства.

В ходе санкционированных арестов изъяты вещественные доказательства, в т.ч. полученные преступным путем деньги. Фото: из материалов следствия

Сколько "светит"

На основании собранной доказательной базы фигурантам предъявлены обвинения в зависимости от их действий по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 – организация завладения, завладения и пособничество в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные в условиях военного положения, повторно организованной группой, что нанесло значительный ущерб потерпевшему;

– ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 – организация легализации, легализация и пособничество в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой.

Максимальное наказание за такие преступления – 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.