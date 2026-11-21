Новые требования предусмотрены общеевропейским регулированием AML, направленным на противодействие отмыванию денег. Об изменениях сообщает smart-magazine.pl.

Под контроль будут попадать операции с дорогими товарами, в частности, приобретение новых и подержанных автомобилей. Для покупок от 10 тысяч евро предусмотрена идентификация клиента. Это касается и украинцев, проживающих в Польше.

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Какие документы могут попросить

" Начиная с июля 2027 года приобретение дорогого автомобиля, предмета роскоши или товара, предлагаемого аукционным домом, может предусматривать более расширенную процедуру идентификации, чем это происходит на сегодня, – указано в релизах финмониторинга.

При оформлении дорогостоящей покупки продавец может запросить данные, необходимые для идентификации личности. В частности, речь идет о:

номер PESEL;

налоговый номер NIP;

реквизиты банковского счета.

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В случаях, предусмотренных правилами финансового контроля, покупателю могут также предложить подтвердить законное происхождение средств. Поэтому перед приобретением автомобиля следует сохранить документы о доходах, сбережениях или поступлениях денег.

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Можно ли рассчитаться наличными

Для наличных операций будут действовать отдельные требования: идентификация и проверка происхождения средств уже предусмотрены для сумм от 3 тысяч евро. В то же время, это не означает полного запрета наличных расчетов.

Не поможет и разделение стоимости автомобиля на несколько платежей: связанные транзакции могут рассматриваться как одна операция.

" Европейский Союз ужесточает правила по операциям на значительные суммы. С середины 2027 года предприятия, работающие в определенных торговых секторах, будут обязаны проводить более тщательные проверки: кто именно совершает покупку и не используется ли эта операция для сокрытия происхождения средств, – отмечают эксперты.

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Что следует учесть украинцам

Наиболее новые правила могут повлиять на покупателей, которые планируют приобрести автомобиль за наличные, но не имеют документов об источнике средств.

Чтобы избежать задержек при оформлении сделки, следует заранее уточнить требования дилера и подготовить подтверждение происхождения денег.