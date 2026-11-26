Как сообщает официальная страница компании Felbermayr в Facebook, новые четырехосные монстры будут базироваться в городах Мемминген, Лаутерах и Уэльсе.

Транспортные средства получили колесную формулу 8x6 и мощные 15,6-литровые двигатели на 630 лошадиных сил, что позволит выполнять самые сложные задачи в сфере специальных перевозок.

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Что вместо сцепления

Главная фишка этих грузовиков скрывается в трансмиссии, где вместо обычного фрикционного сцепления работает гидравлическая муфта с турборетардером. Это означает, что крутящий момент передается через жидкость под давлением, что гарантирует идеально плавный старт и позволяет ползти на минимальной скорости без риска сжечь сцепление под экстремальной нагрузкой.

Конечно, цифра в 1000 тонн не означает, что один тягач самостоятельно потянет такую массу. Обычно это командная работа, когда два или три автомобиля объединяются в один автопоезд: одни тянут спереди, другие толкают сзади.

Таких гигантов в Европе мизер – изготовленный по индивидуальному заказу штучный товар. Фото: Felbermayr

Специальное оборудование и комфорт

Именно для такой синхронной работы передняя часть каждого Mercedes-Benz Arocs оснащена сверхпрочным сцепным устройством под 90-миллиметровую петлю. Для перевозчика эта версия уже хорошо знакома не один год, в автопарке такие машины имеються (см. видео ниже).

За кабиной смонтирована массивная башня, где разместились дополнительные радиаторы охлаждения, ведь при перевозке сотен тонн двигатель и трансмиссия выделяют колоссальное количество тепла.

Водителям также грех жаловаться на условия труда, ведь компания позаботилась об их комфорте во время продолжительных рейсов. В спальных кабинах установлены телевизоры, дополнительные камеры обзора, по три радиостанции для связи с коллегами, а снаружи смонтированы удобные платформы из рифленого металла.

" Эти машины расширяют наш автопарк и выводят технологии подъема и транспортировки на новый уровень, – заявили представители австрийского перевозчика.

Интересно, что компания планирует эксплуатировать эту технику около семи-восьми лет, после чего машины отправятся на вторичный рынок. По словам дилеров, б/у 1000-тонные тягачи разлетаются как горячие пирожки (см. видео внизу), ведь это чрезвычайно редкий и востребованный товар в мире негабаритных перевозок.