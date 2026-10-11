Покупка нового авто стала лотереей: известный механик разнес современные машины за надежность

Как сообщает издание Autoviny, популярный в социальных сетях эксперт Хуан Хосе Эбенезер развеял миф о том, что машина из салона гарантирует обладателю покой. Специалист отмечает, что высокий прайс или премиальный шильдик на капоте больше не залог беспроблемной езды.

Сам механик является владельцем свежего кроссовера Range Rover Evoque, который приобрел в основном из-за дизайна. Однако для дальних путешествий по Европе он всегда выбирает свой проверенный временем BMW X3 2005 года выпуска.

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" На одометре моего старого баварца уже почти 400 тысяч километров, но я доверяю ему гораздо больше, чем современным технологиям, – говорит механик Эбенезер.

Почему современная электроника проигрывает механике

Главная проблема новых транспортных средств состоит в их чрезмерной сложности. Современная машина – это уже не просто двигатель, коробка и ходовая часть, а целая компьютерная сеть с десятками блоков управления.

Радары, камеры, детекторы и мультимедийные системы постоянно обмениваются данными через программное обеспечение. Если раньше поломка генератора или стартера диагностировалась через минуты, то сегодня сбой в одном датчике может парализовать работу всего автомобиля.

Эксперт приводит показательный пример из практики, когда новенький Mercedes вынужден был заехать на сервис 13 раз только за первые 15 тысяч километров пробега. Это ярко показывает, что ремонт сейчас изредка ограничивается заменой одной механической детали.

Как продлить жизнь новому авто

Конечно, подержанные автомобили также имели конструктивные недостатки, но раньше у покупателя было гораздо больше шансов выбрать проверенную годами модель. К примеру, классические дизельные Peugeot славились своей выносливостью, в то время как современных версий этой марки многие водители пытаются избегать.

Сегодня производители зажаты жесткими экологическими нормами, требованиями к безопасности и комфорту. Это заставляет их усложнять конструкцию, неизбежно бьющую по карману владельца по истечении гарантийного срока.

Чтобы избежать космических счетов за ремонт, механик дает один простой, но действенный совет. Он рекомендует сократить интервалы технического обслуживания и менять моторное масло каждые 10 тысяч километров.

" Регулярная профилактика – это единственная разница между машиной, которая начнет сыпаться через год, и прослужившей долго,– добавляет специалист.

Новые модели действительно безопаснее, экономнее и комфортнее своих предшественников. Однако времена, когда автомобиль был простой и понятной механической машиной, навсегда осталось в прошлом.