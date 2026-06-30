Полицейские показали, как владелец Audi E-Tron GT заряжал автомобиль от генератора: забавные фото

Вместо того чтобы вызывать традиционную службу эвакуации и транспортировать неподвижный автомобиль до ближайшей специализированной экспресс-зарядки, водитель разряженного электрокара решил справиться с проблемой самостоятельно. Он остановился на обочине горного шоссе и подключил к дорогой немецкой новинке обычный портативный бензиновый генератор для медленного восстановления заряда.

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Представители Калифорнийского дорожного патруля не смогли пройти мимо этой картины и оставили в сети пост с подписью "Мысли и молитвы не добавят километров вашей батарее… но, к счастью, они привезли собственный генератор". Такой комментарий стал отсылкой к известному музыкальному хиту группы Bon Jovi "Livin' On A Prayer", под который полицейские символически стилизовали фотографию с места происшествия.

Также патрульные напомнили водителям, что поездки в горной местности, постоянные и резкие перепады высот, а также движение на высоких скоростях способны разряжать аккумуляторные батареи электромобилей гораздо быстрее, чем рассчитывает бортовой компьютер в стандартных условиях.

Правоохранители призвали путешественников тщательно планировать свои маршруты заранее, всегда полностью заряжать автомобиль и сохранять дополнительный резервный запас хода, чтобы избежать незапланированных и опасных остановок посреди скоростных магистралей.

Технические характеристики и динамика премиального электромобиля Audi

Ирония ситуации заключается в том, что объектом шутки стал один из самых современных и высокотехнологичных немецких электромобилей. Стоимость обновленного Audi S e-tron GT 2026 модельного года на американском рынке начинается от 127 700 долларов. Этот автомобиль оснащен передовой литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 105 кВт-ч. Она питает высокоэффективную систему полного привода, состоящую из двух электродвигателей суммарной мощностью 670 лошадиных сил.

Такой технический потенциал позволяет автомобилю разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,3 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 245 км/ч. По данным Audi, запас хода модели составляет около 483 километров, чего в обычных условиях вполне достаточно для длительного путешествия.

Более того, архитектура автомобиля поддерживает функцию сверхбыстрой зарядки постоянным током мощностью до 320 кВт, которая способна зарядить аккумулятор с 10% до 80% всего за 18 минут. Для самых взыскательных покупателей немецкий бренд также предлагает еще более мощную флагманскую модификацию RS e-tron GT performance по цене от 170 500 долларов. Она развивает впечатляющие 912 к.с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,4 секунды, хотя из-за повышенной мощности ее максимальный запас хода составляет 447 километров.