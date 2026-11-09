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Полиция массово штрафует водителей за популярный тюнинг фар: чем грозит изменение цвета

Шведские правоохранители начали жестко наказывать автомобилистов за установку несанкционированного освещения, выписывая штрафы один за другим. Увлечение нестандартными цветами фар может обернуться для водителей не только финансовыми потерями, но и полным запретом на управление машиной.
Штрафы за цвет фар: полиция массово наказывает водителей

ФОТО: сайт carup.se|

Полиция останавливает машину за машиной – запретная тенденция распространяется

Валентин Ожго
logo9 ноября, 20:32
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Как сообщает профильное издание Carup, только за одну ночь в разных регионах страны патрульные остановили сразу несколько нарушителей с незаконными лампами.

В частности, в городе Эрншельдсвик с интервалом в пол часа попались два автомобиля, владельцы которых решили выделиться в потоке с помощью запретной оптики.

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" Желтые и синие фары стали популярны, но они запрещены. Многие знают, что это запрещено, но не думают о высоком риске быть остановленными. Некоторые автомобилисты действительно не понимают, какие именно оттенки разрешены законом для передних фар, – объяснил офицер дорожной полиции Давид Аскерод.

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Сейчас базовый штраф за неправильный свет составляет 500 крон (2 318 грн), однако сумма может возрасти, если фара дополнительно повреждена. Проблема касается не только легковушек, но и водителей грузовиков, часто превращающих свои машины в настоящие новогодние елки с помощью дополнительных гирлянд.

Как не потерять права

Низкие начальные штрафы не пугают нарушителей, но немногие знают о реальных последствиях. Если водитель игнорирует предписание и снова попадает с цветными лампами, полиция имеет право отправить автомобиль на повторный техосмотр и даже вынести запрет на эксплуатацию транспортного средства.

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Напомним, что правила дорожного движения четко регламентируют автомобильное освещение. Спереди разрешен исключительно белый свет, сзади – красный, а для поворотников предусмотрен оранжевый цвет.

Синие проблесковые маячки строго зарезервированы для экстренных служб, и их установка на гражданские машины является грубым нарушением.

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