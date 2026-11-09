Полиция массово штрафует водителей за популярный тюнинг фар: чем грозит изменение цвета

Как сообщает профильное издание Carup, только за одну ночь в разных регионах страны патрульные остановили сразу несколько нарушителей с незаконными лампами.

В частности, в городе Эрншельдсвик с интервалом в пол часа попались два автомобиля, владельцы которых решили выделиться в потоке с помощью запретной оптики.

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" Желтые и синие фары стали популярны, но они запрещены. Многие знают, что это запрещено, но не думают о высоком риске быть остановленными. Некоторые автомобилисты действительно не понимают, какие именно оттенки разрешены законом для передних фар, – объяснил офицер дорожной полиции Давид Аскерод.

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Сейчас базовый штраф за неправильный свет составляет 500 крон (2 318 грн), однако сумма может возрасти, если фара дополнительно повреждена. Проблема касается не только легковушек, но и водителей грузовиков, часто превращающих свои машины в настоящие новогодние елки с помощью дополнительных гирлянд.

Как не потерять права

Низкие начальные штрафы не пугают нарушителей, но немногие знают о реальных последствиях. Если водитель игнорирует предписание и снова попадает с цветными лампами, полиция имеет право отправить автомобиль на повторный техосмотр и даже вынести запрет на эксплуатацию транспортного средства.

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Напомним, что правила дорожного движения четко регламентируют автомобильное освещение. Спереди разрешен исключительно белый свет, сзади – красный, а для поворотников предусмотрен оранжевый цвет.

Синие проблесковые маячки строго зарезервированы для экстренных служб, и их установка на гражданские машины является грубым нарушением.