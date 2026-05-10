Полиция Нью-Йорка арестовала 22-летнего водителя BMW благодаря вирусному видео в соцсетях

События развернулись в районе Квинз еще 18 апреля во время масштабного нелегального автомобильного шоу, отмечает Carscoops. Участники мероприятия перекрыли улицы, создавая хаос и подвергая опасности пешеходов и жителей. Хотя непосредственно на месте происшествия полиция не проводила массовых задержаний, чтобы не провоцировать опасные погони, расследование продолжалось в цифровом пространстве.

Анализ фотографий и видеозаписей из социальных сетей позволил идентифицировать первых подозреваемых. Уже 23 апреля правоохранители задержали 22-летнего Асила Ассаиди. Ему предъявили обвинения в неосторожном создании опасности, организации массовых беспорядков и хулиганстве. Также были конфискованы два автомобиля Infiniti, причастные к инциденту.

Сила общественной помощи и арест водителя BMW

Следующий прорыв в деле произошел 1 мая. Благодаря полученной наводке полицейские вышли на второго подозреваемого – Уинстона Пэта. По версии следствия, именно он находился за рулем автомобиля BMW, который выполнял опасные маневры.

Обнародовав видеодоказательства в соцсети X, представители NYPD отметили, что будут продолжать бороться с теми, кто создает хаос на дорогах города. Главной особенностью этой операции стало то, что арест был проведен без всякого преследования на высокой скорости, что позволило избежать дополнительного риска для мирных граждан.

Реальные последствия и правосудие

В полиции Нью-Йорка уверены, что только реальные судебные приговоры могут остановить распространение опасных трендов, таких как безрассудное маневрирование в потоке машин или нелегальные дрифт-шоу на перекрестках. Если вина Уинстона Пета и Асила Ассаиди будет доказана в суде, им грозит многолетнее заключение.

Почему NYPD отказывается от погонь?

Отказ от высокоскоростных преследований стал вынужденным шагом для полиции США из-за катастрофических последствий таких операций. Статистика свидетельствует, что погони часто приводят к трагедиям, например смертельное ДТП в Калифорнии, после которого город был вынужден выплатить более 22 млн долларов компенсации семье погибшего.

Подобные инциденты подчеркивают, что риск для жизни гражданских часто превышает вину нарушителя. Другой причиной является неэффективность традиционных методов против опытных стритрейсеров. Например, недавняя погоня в Лос-Анджелесе показала, что полиция не всегда способна справиться с подозреваемыми на открытой трассе.