Полиция поймала водителя Porsche 911 на рекордные 312 км/ч, но он может избежать наказания

Как сообщает Carscoops, Инцидент произошел на автомагистрали A40 в департаменте Верхняя Савойя, где действует стандартное ограничение скорости в 130 км/ч. За рулем спорткара находился 48-летний топ-менеджер из Швейцарии, решивший проверить возможности своей машины на прямом участке трассы.

Мужчина управлял моделью Porsche 911 GT3 в кузове 991.1, паспортная максимальная скорость которой составляет 315 км/ч. Радар зафиксировал показатель в 312 км/ч. Местная жандармерия отметила, что с учетом 5% погрешности прибора официальную скорость снизили до 300 км/ч.

Жесткое наказание и неожиданная лазейка

Реакция стражей порядка была мгновенной: у швейцарца сразу отобрали водительское удостоверение и заставили уплатить залог в размере 1500 евро. Сам автомобиль эвакуировали на штрафплощадку, фотографиями которой полиция впоследствии поделилась в сети Facebook.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По информации портала Bluewin, судебное заседание по этому делу назначено на февраль. Если вину докажут полностью, гонщику грозит штраф до 3750 евро и до трех месяцев реального тюремного заключения.

Однако адвокаты водителя уже готовят линию защиты, основанную на технических характеристиках полицейского оборудования. Дело в том, что радар, который использовали копы, официально сертифицирован для измерения скорости до 300 км/ч. Из-за того, что прибор работал за пределами своих паспортных возможностей, его показы могут признаться недействительными, что позволит нарушителю избежать уголовной ответственности.