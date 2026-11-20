Как отмечают специалисты юридической компании Дорожный адвокат, требования к техническим средствам для осмотра водителей четко регламентированы общей инструкцией МВД и МЗ. Согласно этому документу наличие прибора в руках инспектора еще не делает его показания безоговорочным доказательством в суде по статье 130 КУоАП.

В Украине допустимая норма алкоголя в крови для водителей составляет 0,2 промилле. Погрешность приборов Dräger Alcotest составляет ±0,042 промилле.

Перед началом процедуры полицейский должен не только объяснить порядок тестирования, но и по требованию водителя предъявить пакет документов на оборудование. Отговорки типа "все бумаги лежат в управлении" или "прибор сертифицированный руководством" являются прямым нарушением закона.

Планируете замену шин? Обратите внимание на Hankook– бренд, совмещающий современные технологии, комфорт и надежность. Найдите подходящую модель для своего автомобиля и выбирайте шины Hankook в партнерских магазинах. Рекламная информация

Главная бумага– свидетельство о поверке

Многие водители ошибочно полагают, что достаточно увидеть только сертификат соответствия. Однако юристы подчеркивают, что этот документ подтверждает только общие технические характеристики модели, тогда как ключевым является именно свидетельство о поверке рабочего средства измерительной техники

Настоящий документ гарантирует, что конкретный экземпляр алкотестера работает корректно и его метрологические показатели в норме. "Для водителя принципиальное значение имеет не само наличие любой бумаги, а действие поверки именно на дату проведения теста",– объясняют эксперты.

Если срок действия поверки истек хотя бы день назад, результаты такого измерения автоматически подвергаются сомнению. Более того, необходимо внимательно сверить серийный номер на самом приборе с цифрами, указанными в свидетельстве, патрульные иногда показывают документы от другого драгера.

Что делать, если документов нет

Когда инспектор отказывается предоставить бумаги или просто не существует, защита в суде должна строиться на недостоверности самого результата измерения. Согласно статье 266 КУоАП, осмотр, проведенный с нарушением установленного порядка или несертифицированным прибором, считается недействительным.

Кстати, полагаться на дешевые карманные устройства перед поездкой тоже не стоит. Как уже сообщалось на нашем сайте, бытовой алкотестер часто занижает показатели, поэтому ноль на его дисплее не гарантирует реальную трезвость и отсутствие проблем с полицией.

Напомним, ранее мы писали о том, что согласие водителя на поверхностный осмотр авто не дает патрульным правом проводить полноценный обыск салона. Верховный Суд признал доказательства, найденные во время такого безосновательного рыскания, абсолютно незаконными.