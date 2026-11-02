Полноценный душ в кабине DAF: в какую сумму обойдется гениальное решение францизов

Как сообщает французское издание FranceRoutes, первый рабочий образец этой необычной опции дебютировал на выставке Technotrans 2026 в Нанте. Проект оказался не просто концептом, а полностью готовым коммерческим продуктом, который уже был передан первому заказчику – транспортная компания с востока Франции.

Конструкция от инженеров Anjou Conception Sanitaire (ACS) подразумевает монтаж полноценного душевого поддона, металлической перегородки и сантехники. Интересно, что пассажирское сиденье не исчезает навсегда. После водных процедур поддон складывается вертикально и кресло можно вернуть на свое законное место.

Пока такой тюнинг доступен исключительно для флагманских моделей DAF XG и XG+. Только эти тягачи имеют достаточную глубину кабины, чтобы безопасно и удобно разместить стационарную душевую стенку рядом со спальным отсеком.

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Технические фишки и неожиданный опыт

Система работает полностью автономно, напоминая решения из современных автодомов. На борту установлен 160-литровый резервуар для чистой воды, отдельный бак для стоков, мощный насос и электрический нагреватель, позволяющий водителю гибко регулировать температуру воды.

" Я тестировал этот прототип, задуманный еще во время пандемии, в течение двух лет. Результативно. Резервуар для воды, а также система дренажа используют тот же принцип, что и в коневозах, – делится мнением дизайнер проекта Филипп Будо (на фото вверху).

Самое интересное кроется в том, откуда разработчики взяли опыт для создания столь сложной системы слива. Оказалось, что специалисты ACS годами занимались переоборудованием прицепов для перевозки лошадей. Там они научились делать надежные герметичные полы и эффективные системы отвода жидкости, что идеально подошло для кабины грузовика.

Вот так выглядит в развернутом виде душевая кабина со стороны дверей пассажира (вверху) и от водительского кресла (снизу). Фото: сайт routiers.com

Заявленный прайс в 9000 евро без НДС включает не только сам комплект оборудования, но и работу по установке. Монтаж могут выполнить как сами создатели ACS, так и сертифицированные специалисты по ремонту коммерческих кузовов.

" Помимо комфорта для водителя, эта инновация имеет огромный потенциал для привлечения в профессию женщин, ведь теперь они смогут безопасно принимать душ в закрытом грузовике, – руководители компании.

Контекст рынка

Эксперты Авто24 отмечают, что замысел не новый. На выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере уже демонстрировали похожие, но более дешевые решения в виде портативных поддонов и разборных кабин. Однако французский вариант для DAF пока остается самым премиальным и встроенным стационарным решением на європейском рынке.

Конечно, сравнивать это с американскими капотниками, имеющими глубокую кабину. (см. видео ниже) с размером в хороший автокемпер, не будем, поскольку речь идет о европейском стандартном магистральном тягаче.