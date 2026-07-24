Полный привод, два двигателя и бензиновый генератор: ВСУ получат гибридный электромотоцикл МУЛЕ

О завершении кодификации сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве называют МУЛ.Е первым украинским полноприводным электрическим мотоциклом, , созданным специально по запросам военных для работы в условиях современной войны.

Полный привод реализован без традиционной трансмиссии

Главная техническая особенность МУЛ.Е – привод на оба колеса по схеме 2×2. Вместо одного двигателя и механической трансмиссии разработчики применили два независимых электродвигателя.

Такая конструкция улучшает проходимость и одновременно повышает живучесть машины. По данным Минобороны, в случае повреждения одного привода мотоцикл не обязательно полностью теряет подвижность.

Отсутствие обычного бензинового двигателя также снижает акустическую и тепловую заметность. МУЛ.Е может бесшумно приближаться к позициям, перевозить снаряжение или работать на маршрутах, где звук мотора может выдать местонахождение военных.

Для чего нужен МУЛ.Е

Мотоцикл создан не только для быстрого передвижения одного бойца. Его конструкция позволяет перевозить военнослужащего с вооружением, доставлять небольшие грузы и эвакуировать раненых.

Для перевозки более крупного снаряжения предусмотрена буксировка прицепа. Это расширяет возможности мотоцикла как компактного логистического транспорта для небольших групп.

В отличие от пикапа или полноразмерного наземного комплекса, мотоцикл занимает меньше места, может проходить по узким тропам и быстрее готовится к выполнению задачи.

Почти 100 км без запуска генератора

Заряда штатных аккумуляторов хватает примерно на 100 км движения. Фактическая дальность будет зависеть от нагрузки, скорости, температуры и сложности рельефа.

Однако после разрядки аккумуляторов МУЛ.Е не обязательно придется оставлять на месте. На раме установлен компактный бензиновый генератор, который может подзаряжать тяговые аккумуляторы.

Фактически это своеобразный гибрид последовательного типа. Колеса приводят в движение электродвигатели, а бензиновый агрегат работает как источник электроэнергии и увеличивает автономность.

Генератор сделан съемным. При необходимости его можно отсоединить от мотоцикла и использовать отдельно в полевых условиях.

Мотоцикл может заряжать дроны и радиостанции

Съемный генератор превращает МУЛ.Е в мобильный источник питания для подразделения.

От него можно заряжать телефоны, радиостанции, другое оборудование связи и аккумуляторы FPV-дронов. Это особенно важно для небольших групп, действующих вдали от стационарных источников электроэнергии.

В таком формате мотоцикл выполняет сразу несколько ролей. Он перевозит людей и грузы, работает как тягач для легкого прицепа и обеспечивает подразделение электричеством.

Широкие шины помогают на песке и болоте

МУЛ.Е получил широкие внедорожные шины, рассчитанные на движение по рыхлым грунтам. По информации разработчиков, машина может передвигаться по песку, снегу, размытым дорогам и заболоченной местности.

Полный привод особенно полезен при движении на малых скоростях, когда заднеприводный мотоцикл может забуксовать или потерять управляемость.

Широкие колеса также снижают удельное давление на поверхность. В Минобороны отмечают, что оно приближено к давлению, которое создает нога пехотинца. Это должно снижать вероятность срабатывания отдельных мин, рассчитанных на значительно более тяжелые автомобили или бронетехнику.

В то же время такое свойство не делает маршрут гарантированно безопасным. Реальная минная угроза зависит от типа боеприпаса, способа его установки и чувствительности взрывателя.

Кодификация открывает путь к закупкам

В ходе испытаний мотоцикл подтвердил заявленные характеристики, после чего его допустили к эксплуатации в Вооруженных Силах.

Кодификация означает, что образец официально получил номенклатурный номер и может закупаться для нужд Сил обороны. Однако само решение о допуске еще не означает автоматического начала массовых поставок.

Дальнейшие объемы будут зависеть от заказов, финансирования, производственных возможностей предприятия и результатов эксплуатации в войсках.

ВСУ заказали 1500 мотоциклов в 2026 году

Мотоциклы стали одним из самых востребованных видов фронтового транспорта наряду с пикапами. Их используют для быстрого передвижения небольших групп, доставки грузов, работы на сложных маршрутах и оперативного покидания опасных участков.

В 2026 году Агентство оборонных закупок заключило контракты на поставку 1500 мотоциклов для ВСУ. Это в три раза больше, чем годом ранее.

В тендере участвовали шесть компаний. Благодаря конкуренции, по данным агентства по закупкам, удалось снизить итоговую стоимость, сэкономив почти 12 млн грн бюджетных средств.

Не уточняется, входит ли МУЛ.Е в эти 1500 машин. Однако его классификация показывает, что военный мототранспорт в Украине постепенно переходит от обычных гражданских моделей к специализированным платформам, спроектированным непосредственно под нужды фронта.