Польша больше не будет прощать украинским водителям штрафы с камер: уклониться от наказания станет сложнее

В 2025 году польские фоторадары и системы контроля средней скорости зафиксировали более 1,3 млн. нарушений. Около 120 тыс. пришлось на автомобили, зарегистрированные за пределами ЕС. Лидерами стали украинские машины – свыше 77,2 тыс. нарушений.

Однако наказать удалось только 3443 водителей из стран вне ЕС. Среди них около 2,5 тысяч были гражданами Украины. Эффективность взыскания штрафов составила менее 3%. Теперь подобные явления, как пишет interia.pl, безнаказанно не будут проходить.

Польша получила доступ к данным из Украины

Ситуацию изменяет польско-украинское соглашение о сотрудничестве по борьбе с преступностью и правонарушениями. Ее ратификацию опубликовали 25 мая, а в силу она вступила в силу 9 июня 2026 года.

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Документ позволяет польским и украинским органам обмениваться информацией, необходимой для установления лиц, совершивших правонарушение. Данные по запросу должны передаваться бесплатно. Это касается и нарушений, зафиксированных автоматической системой Canard.

За молчание о водителе – до 7500 злотых

Польское Министерство инфраструктуры готовит еще более жесткие правила. Владелец автомобиля должен указать, кто находился за рулем во время нарушения. Если этого не сделать, вместо обычного штрафа придется заплатить административный сбор.

Его размер будет зависеть от превышения скорости: от 1500 злотых (18 016 грн) за превышение до 30 км/ч до 7500 злотых (90 082 грн) – если скорость была больше лимита более чем на 71 км/ч.

За проезд на красный свет предлагают взимать 3000 (36033) злотых, а за нарушения на железнодорожном переезде– 6000 злотых (72 066 грн).

Украинские авто внесут в специальную базу

Проект предусматривает также создание базы иностранных автомобилей, на которых Canard зафиксировала нарушение. Ею смогут пользоваться полиция, пограничники и дорожная инспекция.

Если такая машина будет остановлена в Польше, правоохранители увидят предварительное нарушение и смогут взыскать штраф или административный сбор.