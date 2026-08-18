Польша хочет дать БМП-1 новую жизнь как беспилотным машинам, но есть один минус

Польша в свое время была одним из самых больших пользователей BWP-1, имея на вооружении более тысячи таких машин. В настоящее время они считаются устаревшими по вооружению, бронезащите, эргономике и компоновке.

В то же время машины сохраняют хорошую мобильность благодаря гусеничному шасси. Эта характеристика может стать основой для их нового применения. Об этом рассказывает Defence24.pl.



Беспилотные платформы для опасных миссий

Бригадный генерал Гжегож Потшуский заявил, что часть наиболее подходящих корпусов BWP-1 можно адаптировать под дистанционное управление. И это реально сделать.

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Такие машины могли бы использоваться для логистической поддержки, медицинской эвакуации и установки тяжелых систем радиоэлектронной борьбы. Их главная задача – выполнять миссии в опасных зонах, в частности под угрозой FPV-дронов, не подвергая риску жизни военных.

Модернизировать все БМП-1 не планируют

Правда, Гжегож Потшуский указывает на необходимость тщательного анализа решения экономистами, логистами и инженерами. Массовая переработка всего парка может оказаться экономически и технически невыгодной. Среди проблем – износ компонентов, устаревшие технологии и сложность адаптации ручной трансмиссии к беспроводному управлению.

Поэтому часть машин, вероятно, придется использовать в качестве доноров запчастей.

Польша может также искать альтернативные источники отдельных компонентов. Например, Индия производит БМП-2, использующую двигатели семейства УТД-20, родственные устанавливаемым на БМП-1.

Главное, чтобы не получился "пшик"

В польском Генштабе отмечают: перед такой модернизацией необходимо оценить ее экономическую целесообразность. Ибо практика использования этих машин на театре военных действий в Украине (см. видео внизу) показала ее самый большой минус – слабая броня.

Если переоборудование обойдется почти в столько же, как новая машина с лучшими характеристиками, смысл такого решения будет сомнительным.