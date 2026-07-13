Польша получит миллиард евро на дороги, в том числе в Украину

ФОТО: GDDKiA|
Финансирование направлено на поддержку как гражданской, так и военной мобильности Польши, Украины и ЕС в целом
Самая важная для Украины часть проекта – продолжение автомагистрали S17 до пункта пропуска Гребенне на украинской границе. Об этом пишет Business Insider.
Соответствующее соглашение подписали Главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши (GDDKiA), Банк народной экономики (BGK) и Министерство инфраструктуры страны.
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Половина из – на автомагистраль Варшава-Львов
Из общей суммы 500 млн евро направят на строительство четырех участков S17 между Пяском и Гребенным в Люблинском воеводстве. Их общая протяженность составляет более 93 км.
В настоящее время S17 уже соединяет Варшаву и Люблин. После завершения работ автомагистраль простирается до Замостья и украинской границы.
Дорога является частью международного маршрута E372 Варшава – Львов, поэтому имеет ключевое значение для пассажирского и грузового сообщения между Украиной и Польшей.
Еще €600 млн пойдут на развитие скоростной трассы S74 в центральной Польше.
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Сообщение с Украиной для ЕС является приоритетным
В польском правительстве называют S17 и S74 стратегическими проектами. Они должны улучшить логистику и ускорить грузовые перевозки.
Улучшение транспортного сообщения между Украиной и ЕС должно устранить узкие места дорожной сети и укрепить дорожную инфраструктуру, которая важна как для гражданских перевозок, так и для оборонных целей.