Польша получит миллиард евро на дороги, в том числе в Украину

Самая важная для Украины часть проекта – продолжение автомагистрали S17 до пункта пропуска Гребенне на украинской границе. Об этом пишет Business Insider.

Соответствующее соглашение подписали Главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши (GDDKiA), Банк народной экономики (BGK) и Министерство инфраструктуры страны.

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Половина из – на автомагистраль Варшава-Львов

Из общей суммы 500 млн евро направят на строительство четырех участков S17 между Пяском и Гребенным в Люблинском воеводстве. Их общая протяженность составляет более 93 км.

В настоящее время S17 уже соединяет Варшаву и Люблин. После завершения работ автомагистраль простирается до Замостья и украинской границы.

Дорога является частью международного маршрута E372 Варшава – Львов, поэтому имеет ключевое значение для пассажирского и грузового сообщения между Украиной и Польшей.

Еще €600 млн пойдут на развитие скоростной трассы S74 в центральной Польше.

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Сообщение с Украиной для ЕС является приоритетным

В польском правительстве называют S17 и S74 стратегическими проектами. Они должны улучшить логистику и ускорить грузовые перевозки.

Улучшение транспортного сообщения между Украиной и ЕС должно устранить узкие места дорожной сети и укрепить дорожную инфраструктуру, которая важна как для гражданских перевозок, так и для оборонных целей.