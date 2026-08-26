Польша стала главным автоперевозчиком ЕС

Польша окончательно закрепила за собой статус главного грузового автоперевозчика Евросоюза. По данным Eurostat, в 2025 году зарегистрированные в Польше грузовики выполнили 381 млрд тоннокилометров– 20,2% всего объема автомобильных грузоперевозок ЕС.

Для сравнения, Германия набрала 277,4 млрд тоннокилометров, Испания – 272,6 млрд, Франция – 172,9 млрд, а Италия – 161,7 млрд. То есть польский показатель оказался на 103,6 млрд тонн-километров больше немецкого.

Что возила Европа больше всего

В целом автомобильные грузовые перевозки в ЕС в 2025 году достигли 1,886 трлн тоннокилометров, прибавив 0,9% за год. Один тоннокилометр – это перевозка одной тонны груза на один километр.

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В 2025 году крупнейшей группой товаров, перевозимых автомобильным транспортом в ЕС, были "пищевые продукты, напитки и табачные изделия", что составило 311,1 миллиарда тоннокилометров.

Далее следуют "сгруппированные товары" (237,1 млрд ткм) и "сельскохозяйственная продукция" (206,3 млрд ткм).

Польша в статусе перевозчика №1 Евросоюза

Главное в этих цифрах – не только масштаб польского автопарка, но и то, где именно он зарабатывает деньги. Около 60% деятельности польских грузовиков в 2025 году приходилось на международные перевозки, перекрестную торговлю и каботаж. На внутренние польские маршруты приходилось всего 40%.

Иными словами, польские фуры давно перестали быть исключительно "внутренним транспортом". Они активно работают между странами Западной и Центральной Европы, фактически конкурируя за грузы прямо на рынках Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

По данным Eurostat, польские перевозчики также являлись крупнейшей группой операторов на 10 из 20 ключевых грузовых маршрутов ЕС.

Здесь показано 10 самых мощных маршрутов грузовых перевозок между странами ЕС в 2025 году. Инфографика: Eurostat

Германия уступила Польше, но без нее логистика не работает

Парадоксально, но поражение Германии в общем рейтинге не означает утраты ее роли в главном логистическом узле Европы. Лидерство свое у нее и оно достаточно в логистике достаточно ощутимо.

Самый большой международный грузопоток между странами ЕС в 2025 году пришлось на направление Германия – Нидерланды: 86,9 млн. тонн. Дальше шли маршруты Германия – Польша из 68,4 млн. тонн и Бельгия – Франция из 55,9 млн тонн.

Германия фигурирует как страна отправки или назначения в шести из десяти крупнейших грузовых потоков ЕС. Поэтому польские перевозчики могут быть наиболее активными, но значительная часть европейской логистической системы и дальше завязана на немецкий рынок.

Польское преимущество может только усиливаться

Показатели 2026 уже намекают, что польский логистический бум не заканчивается. По данным рынка, во втором квартале количество транспортных предложений между Германией и Польшей выросло на 31% в направлении Польши и на 22% в обратном.

Это еще не статистика фактически перевозимых грузов, поэтому напрямую сравнивать ее с данными Eurostat нельзя. Но тенденция показательна: Польша превратилась из одного из крупнейших транспортных рынков Европы в его главного перевозчика.

И это уже не просто история о польских грузовиках. Это история о том, как поменялся баланс сил в европейской автомобильной логистике.