Польша за три дня заказала военной техники на 28 миллиардов евро: реакция на вызовы

Финансирование осуществляется в рамках европейской программы SAFE (Security Action for Europe), призванной усилить обороноспособность стран ЕС. Польша стала крупнейшим получателем средств этой программы, привлекая на модернизацию армии и сектора безопасности около 43,7 млрд евро.

Об этом финансовом шаге и программе осовременивания армии рассказал специализированный ресурс hartpunkt.de.

Читайте также В Польше срочно обновляют армейский парк техники

Ставка на бронетехнику и артиллерию

Почти половину средств нового пакета – около 14 млрд евро – направлено на шесть крупнейших контрактов, подписанных 30 мая.

В частности, польская армия заказала 146 боевых машин пехоты Borsuk (фото вверху), 96 самоходных гаубиц Krab калибра 155 мм и 64 самоходных минометных комплекса Rak на колесном шасси Rosomak 8×8 (см. видео внизу).

Отдельно предусмотрена закупка 1000 боеприпасов для реактивных систем залпового огня Homar-K, а также командно-штабных машин, средств связи и вспомогательной техники для артиллерийских подразделений.

Пусковые установки на базе бронетранспортера Waran, входящего в состав системы Gladius. Фото: 18-я механизированная дивизия



Беспилотники получат миллиарды

Важным направлением инвестиций станет развитие беспилотных технологий. На воздушные и наземные беспилотные системы и средства борьбы с ними Польша планирует потратить около 2,7 млрд евро.

Кроме того, заключенные контракты предусматривают закупку бронированных санитарных машин Rosomak, систем дистанционного минирования, транспортных средств для комплексов противовоздушной обороны, спутниковых терминалов, а также большого количества защитного снаряжения и артиллерийских боеприпасов.

Читайте также Какие пожарные машины покупают в Польше

Поставка рассчитана до 2030 года

По информации польского Минобороны, поставки техники и вооружения будут продолжаться в течение следующих четырех лет.

В Варшаве отмечают, что масштабная программа закупок должна обеспечить существенное усиление национальной обороны и повысить готовность страны к современным вызовам безопасности на восточном фланге НАТО.

Это одна из крупнейших программ перевооружения в Европе за последние годы, которая охватывает практически все ключевые направления развития современной армии – от бронетехники и артиллерии до беспилотных систем и цифрового управления войсками.