Польские фуры почти исчезли с маршрутов в Украину: что показала новая статистика

Специализированный ресурс 40ton.net со ссылкой на данные ежедневной польской газеты издания Rzeczpospolita отмечает, что в 2025 году на польско-украинской границе зафиксировали 1,29 млн таможенных оформлений грузовиков. Из них только 7,5% приходилось на транспорт с польской регистрацией.

Для сравнения: до 2022 года, то есть до подписания соглашения между Украиной и ЕС о либерализации автоперевозок, доля польских перевозчиков была более чем в четыре раза выше.

Читайте также В какие страны разрешено ездить украинским перевозчикам без разрешений

Доля польских грузовиков резко упала

Эксперты отмечают: часть компаний с польской юрисдикцией имеет украинский капитал. В начале 2025 года в Польше насчитывалось более 2000 таких транспортных компаний.

Это свидетельствует о том, что упомянутый выше процент (7,5%) транспорта с польской регистрацией фактически будет меньше, потому что на самом деле определенная его доля там украинская.



В Украину – с грузом, обратно – пустыми

Статистика также показала существенный дисбаланс в перевозках. В направлении Украины грузовики почти всегда едут загруженными. Здесь довольно хорошая ситуация – в Украину везут, везут, везут..

Читайте также Украинские перевозчики должны будут ездить с новой наклейкой: какая она и зачем

Доля пустых рейсов в Украину мизерная:

среди украинских перевозчиков – 1,4%;

среди польских перевозчиков – 2,4%.

Зато при выезде из Украины ситуация совсем другая. Там полный проигрыш у польских перевозчиков.

Едут без груза в Европу:

доля украинских фур – 48,7%

доля польских фур – 74,6%.

Читайте также Транспортные коридоры "Путей солидарности" временными не будут

Фактически это означает, что польским компаниям все сложнее находить обратные грузы после доставки товаров в Украину.



На украинских направлениях поляки в проигрыше

После запуска "транспортного безвиза" украинские перевозчики получили значительно более широкий доступ к рынку международных перевозок в ЕС.

Это связано с тем, что украинский транспортный сектор практически полностью в международных перевозках перешел на военную логистику – грузы для армии и гуманитарных миссий.

Читайте также Украинские перевозчики должны будут ездить с новой наклейкой: какая она и зачем

На немецких рейсах поляки "в дамках" на немецких рейсах

Польские транспортные компании неоднократно заявляли, что из-за "транспортного безвиза" они потеряли часть заказов и конкурентные позиции. Однако эксперты напомнили, что с противоположной стороны границы польские перевозчики имеют эксклюзивный карт-бланш.

Речь идет о рынке перевозок между Польшей и Германией. По статистике Евростата, более 90% перевозок между этими странами выполняют именно польские компании, тогда как доля немецких перевозчиков составляет лишь несколько процентов.