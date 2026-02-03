Польский министр нарушил правила и заплатил штраф, а как украинские министры?

ФОТО: Коллаж Авто24|
Нарушение польский министр совершил на глазах журналиста
В случае с польским министром нарушение было четко зафиксировано на камеру оператора во время интервью, когда господин Журек не пропустил женщину на пешеходном переходе. Видео попало в социальную сеть. Об этом рассказывает ресурс moto.pl.
Следует отдать чиновнику должное: он признал свои действия и поступок плохими, добровольно отказавшись от неприкосновенности и согласился на штраф.
Женщина была далеко, но..
По словам господина Журека, пешеход был далеко, но в конце концов он согласился, что так делать не стоило.
Его решение принять штраф и отказаться от неприкосновенности подтверждает готовность взять на себя ответственность за правонарушение.
Штрафы и штрафные баллы
Малопольская полиция классифицировала поведение министра как нарушение правил дорожного движения. За неоказание помощи или преимущества человеку на пешеходном переходе водитель получает штраф в размере 1500 злотых (18 000 грн) и 15 штрафных баллов.
Полиция отметила, что за такие типы нарушений существует незначительная свобода действий в наложении штрафов, а это означает, что решение о принятии штрафа было принято в соответствии с действующими правилами.
А как в Украине?
Украинские министры не исключение, есть и такие, кто платил штраф за нарушение ПДД. Авто24 известно о трех случаях, когда действующие или бывшие министры платили штрафы за нарушение ПДД:
- Михаил Федоров, нынешний министр обороны еще когда занимал должность Министра цифровой трансформации, в 2020 году получил и оперативно оплатил штраф за превышение скорости, зафиксированное камерой.
- Денис Монастырский (бывший Министр внутренних дел, погиб в 2023 году) в 2021 году получил штраф за превышение скорости на трассе. Министр публично сообщил об уплате штрафа через "Дію", подчеркнув равенство всех перед законом.
- Арсен Аваков (бывший Министр внутренних дел) также сообщал об уплате штрафов, зафиксированных системой автоматической видеофиксации на его собственное авто.
Все так, вот только немножечко не так
Все с украинскими чиновниками могло быть именно так, но в редакции Авто24 предполагают, что чиновники такого уровня, не исключено, "работали на публику", мол, перед законом все равны. Согласитесь, что-то немного странно, когда двое в списке из трех человек были министрами МВД.
Обычно чиновники правительственного уровня, народные депутаты и политики сообщают о "письмах счастья" для того, чтобы продемонстрировать прозрачность и ответственность перед электоратом.
Как это ни странно, но штрафы за нарушение ПДД часто становятся частью "пиар-кампаний" для подтверждения того, что закон один для всех. В частности, об уплате штрафов за скорость сообщали некоторые мэры городов и главы ОГА, когда камеры автофиксации начали массово внедряться.