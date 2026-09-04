Польский таксист в Варшаве поет пассажирам украинские песни: видео покорило соцсети

Это– тот запоминающий таксист. Водитель Toyota не развлекает историями, не пытается разговорить или на время поездки стать персональным психологом. Он пассажирам просто поет. По-украински.

Как пишет vitrina.pl, сначала пассажир из Варшавы рассказал в Threads о необычной поездке с польским водителем такси. По словам автора сообщения, водитель открыто заявил о своей поддержку украинцев, живущих в Польше, и выразил соболезнования из-за трудностей, с которыми они сталкиваются после начала полномасштабной войны. Через короткое время публикация распространилась соцсетями.

А что в салоне?

Атмосфера в автомобиле была настолько приятной, что пассажир назвал его водителя "самым приятным таксистом в мире".

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Особенно пользователей удивило, что водитель не просто включает украинскую музыку – он сам исполняет украинские песни.

Видео с тем же таксистом опубликовала другая пользовательница. На нем мужчина снова поет по-украински прямо во время поездки.

После этого история быстро разлетелась соцсетями.

-

Более 100 тысяч просмотров

Первое сообщение о водителе за два дня собрало более 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи благодарили поляка за поддержку украинцев и делились собственными историями.

Некоторые даже называли эту ситуацию примером того, как обычная поездка по городу может оставить после себя гораздо больше, чем просто чек из такси.



Водителя зовут Мишель Орос

Авторы истории впоследствии вышли на самого водителя. Его зовут Мишель Орос. Он также отреагировал на внимание в соцсетях и поблагодарил людей за теплые слова:

" Miło się czyta te wszystkie komentarze, dzięki wielkie – приятно читать все эти комментарии, большое спасибо, – отметил пан Орос.

Когда такси – это не просто поездка

В Варшаве каждый день тысячи людей садятся в такси, чтобы просто доехать из одной точки в другую. Но иногда встречается водитель, после поездки с которым хочется рассказать об этом другим.

В случае Мишеля Ороса, таким "бонусом" стала украинская песня, поддержка пассажиров и несколько минут человеческого общения. Подборку видео можно просмотреть по этой ссылке.

Как видим, мир не без добрых людей. Видно, этот варшавский таксист нашел свой способ сделать обычную поездку немного теплее.