Полтавские детективы взялись за харьковские АЗС: две заправки как корова языком слизала

ФОТО: БЭБ Полтавщины|
Процесс домонтажа резервуаров для хранения моторного топлива
При этом одну автозаправку уже демонтировано полностью – оборудование снято, топливо слито, документацию и компьютерную технику изъято. Об этом рассказывает ТУ БЭБ в Полтавской области.
В ходе следствия выяснено, что АЗС в разных населенных пунктах Харьковской области реализовывали подпольно изготовленное топливо без разрешительных документов.
АЗС исправно работали вне закона
На месте размещения автозаправочных станций и у их владельцев не было лицензий, сертификатов качества. Они также не могли подтвердить происхождение продукции и тому подобное.
В рамках досудебного расследования проведены санкционированные обыски.
Предварительные выводы о горючем плохого качества должна подтвердить лабратория по взятым образцам, но отсутствие документов о происхождении бензина и дизеля указывает на кустарную варку. Фото: БЭБ Полтавщины
Что конкретно изъято:
- бензин и дизельное топливо;
- резервуары со сжиженным газом;
- емкости для хранения горючего;
- топливораздаточные колонки.
Оборудование изъято, но не конфисковано
Детективы передали отобранные образцы топлива для экспертизы качества и соответствия стандартам. Результаты еще не поступили.
Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконный оборот подакцизных товаров). В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.