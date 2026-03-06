Полтавские детективы взялись за харьковские АЗС: две заправки как корова языком слизала

При этом одну автозаправку уже демонтировано полностью – оборудование снято, топливо слито, документацию и компьютерную технику изъято. Об этом рассказывает ТУ БЭБ в Полтавской области.

В ходе следствия выяснено, что АЗС в разных населенных пунктах Харьковской области реализовывали подпольно изготовленное топливо без разрешительных документов.

АЗС исправно работали вне закона

На месте размещения автозаправочных станций и у их владельцев не было лицензий, сертификатов качества. Они также не могли подтвердить происхождение продукции и тому подобное.

В рамках досудебного расследования проведены санкционированные обыски.

Предварительные выводы о горючем плохого качества должна подтвердить лабратория по взятым образцам, но отсутствие документов о происхождении бензина и дизеля указывает на кустарную варку. Фото: БЭБ Полтавщины

Что конкретно изъято:

бензин и дизельное топливо;

резервуары со сжиженным газом;

емкости для хранения горючего;

топливораздаточные колонки.

Оборудование изъято, но не конфисковано

Детективы передали отобранные образцы топлива для экспертизы качества и соответствия стандартам. Результаты еще не поступили.

Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконный оборот подакцизных товаров). В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.