Какую зарплату получал фейковый директор автозаправки

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области установили, что топливная компания несколько раз меняла адрес, владельцев и руководителей. Там просматривался целый клубок запутанных схем, направленных на уклонение налогов и утаивание настоящих масштабов продажи горючего.

В конце 2023 года житель Вилкового согласился за вознаграждение в 300 долларов в месяц стать чредителем и директором компании. Как говорится в релизе детективов Одесщины, фактически мужчина предприятием не руководил и хозяйственной деятельности не осуществлял.

Подписал документы с ложными данными

По данным следствия, мужчина подписал документы, содержащие ложные сведения. На такие действия он обладал полными правами, поскольку его официально внесли в государственный реестр как владельца и руководителя компании.

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В дальнейшем реквизиты предприятия, по версии детективов, использовали для обналичивания средств в наличность в пользу компаний реального сектора экономики.

Формальный руководитель компании по оптовой торговле горючим будет теперь отвечать за фирму реально и срок может получить настоящий. Фото: БЕБ Одесщины

Что угрожает "директору"

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины – статья серьезная. Обвинительный акт уже направили в суд.

В случае обвинительного приговора ему может грозить штраф или от 3 до 5 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В настоящее время приговор не оглашен (см. видео БЭБ ниже), окончательное решение по делу должен принять суд.