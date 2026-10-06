Популярная страна Европы перенесла запрет на старые дизели: куда уже не пускают авто Евро-5

По данным немецкого автомобильного клуба ADAC, Первоначальный план предполагал тотальную блокировку старых дизелей на севере Италии уже с октября 2026 года. Однако местные правительства Пьемонта, Венето и Эмилии-Романьи решили искать альтернативные пути борьбы с вредными выбросами, отложив радикальные меры.

Вместо того, чтобы просто закрыть города для машин, в Пьемонте делают ставку на использование экологического горючего HVO в общественном транспорте и развитие велоинфраструктуры. Регион Венето также официально утвердил альтернативные меры, сдвинув дедлайн для владельцев дизелей еще на год.

Где ограничения уже работают

А вот тем, кто планирует поездку в Ломбардию, следует быть максимально внимательными. В этом регионе дизельным легковушкам стандарта Евро-5 уже запрещено передвигаться по будням с 7:30 до 19:30.

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Это правило распространяется на городские зоны с населением более 100 тысяч человек, среди которых Милан, Брешия, Монца и Бергамо. Даже если у вас есть настоящая виньетка, страховка и пройденный техосмотр, без соответствующего экологического класса въезд туда закрыт.

Владельцев подержанных автомобилей просто поставят перед фактом запрета на въезд. Коллаж: Валентин Ожго, Авто24

Какие авто под угрозой

Эти изменения критически важны для украинских водителей, путешествующих по Европе, ведь стандарту Евро-5 соответствует огромное количество машин, выпущенных в начале прошлого десятилетия. На наших дорогах до сих пор ездят тысячи таких Volkswagen, Skoda, Audi, BMW и Mercedes, теперь оказавшихся в зоне риска.

Похожая ситуация наблюдается и в Германии, где привычной зеленой наклейки на лобовом стекле зачастую недостаточно. К примеру, в Мюнхене дизелям Евро-4 и ниже запрещен въезд в центральную зону, а Штутгарт вообще пускает только автомобили стандарта Евро-6.

Местные власти контролируют соблюдение этих правил не только с помощью автоматических камер, но и из-за внезапных проверок полицейских патрулей. Поэтому перед поездкой за границу на дизельном авто следует тщательно проверять актуальные экологические зоны на вашем маршруте.