Популярный в Украине BYD Leopard 3 стал дешевле и получил полную зарядку за 9 минут

О запуске новой комплектации сообщает CarNewsChina. Обновленный Fang Cheng Bao Ti 3 получил новую батарею Blade второго поколения, технологию Flash Charging, задний привод и электромотор мощностью 240 кВт. Модель уже хорошо знакома украинским покупателям как BYD Leopard 3.

В Украине это BYD Leopard 3

Названия китайских автомобилей часто меняются в зависимости от рынка и продавца. В Китае кроссовер официально относится к бренду Fang Cheng Bao, входящему в концерн BYD, и называется Ti 3.

В Украину автомобиль импортируют независимые продавцы и продают преимущественно как BYD Leopard 3.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Для украинского рынка это далеко не экзотика. В январе 2026 года Leopard 3 стал самым популярным новым автомобилем китайского производства в Украине с результатом 169 регистраций. Авто24 тогда писал, что он возглавил рейтинг новых китайских моделей.

Весной модель тоже оставалась среди лидеров. В мае Leopard 3 являлся самым популярным новым электромобилем в Украине с результатом 312 регистраций.

В Китае снизили стартовую цену

Версия Fang Cheng Bao Ti 3 с быстрой зарядкой вышла на китайский рынок в марте 2026 года. Тогда автомобиль стоил от 153 800 до 169 800 юаней, то есть примерно от 22 800 до 25 200 долларов.

13 августа BYD добавил более дешевую комплектацию за 143 800 юаней. В пересчете это около 21 325 долларов. Таким образом, базовая цена снизилась примерно на 10 тысяч юаней.

В июле в Китае продали 5145 таких кроссоверов. Очевидно, более доступная модификация должна помочь BYD дополнительно увеличить продажи.

322 л.с. и задний привод

Несмотря на статус базовой версии, автомобиль нельзя назвать медленным.

На задней оси установлен электродвигатель мощностью 240 кВт или 322 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 305 Нм.

До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 6,9 секунды, максимальная скорость достигает 210 км/ч. Снаряженная масса автомобиля составляет 1920 кг.

Для сравнения, полноприводные версии Leopard 3, которые уже активно продаются в Украине, имеют два электромотора мощностью около 422 л.с.

Запас хода 510 км

Базовый Ti 3 получил литий-железо-фосфатную батарею BYD Blade второго поколения емкостью 65,3 кВт-ч.

Заявленный запас хода составляет 510 км по китайскому циклу CLTC. В реальных условиях, особенно зимой или на автомагистрали, показатель будет ниже.

Более дорогие версии оснащаются батареей на 75,6 кВт-ч. Заднеприводная модификация с таким аккумулятором может проехать до 620 км от CLTC.

Также имеется двухмоторная версия мощностью 375 кВт или 503 л.с. Она разгоняется до сотни всего за 4,7 секунды.

От 10 до 97% за 9 минут

Самое интересное обновление касается зарядки.

Новая батарея поддерживает BYD Flash Charging. На фирменных мегаваттных зарядных станциях аккумулятор можно зарядить от 10 до 97% примерно за 9 минут.

Фактически речь идет о скорости пополнения запаса энергии, уже приближающей электромобиль к обычной заправке бензином.

Впрочем, для Украины есть важная оговорка. Реализовать такой показатель можно только на соответствующей сверхмощной инфраструктуре BYD, которой в Украине пока нет.

Поэтому украинский владелец получит преимущества новой батареи, но не сможет использовать ее максимальную скорость зарядки.

LiDAR и продвинутый DiPilot

Даже базовый Leopard 3 можно заказать с комплексом помощи водителю DiPilot 300, который также называет BYD God's Eye B.

Система использует LiDAR и другие детекторы и способна помогать водителю на автомагистралях и городских дорогах.

Речь идет об ассистированном управлении, а не о полноценном автономном автомобиле. Водитель остается ответственным за управление.

Кроссовер также получает адаптивную подвеску DiSus-C.

Авто24 ранее уже рассказывал о BYD Leopard 3 с дроном DJI на крыше. Такая необычная версия демонстрирует, как далеко BYD пытается отойти от образа обычного бюджетного электромобиля.

По размерам это конкурент популярных семейных кроссоверов

Габариты более дешевой версии не изменились. Длина составляет 4605 мм, ширина 1900 мм, высота 1720 мм. Колесная база равна 2745 мм.

То есть Leopard 3 по размерам находится примерно в классе популярных среднеразмерных семейных SUV.

Впереди есть отдельный багажник объемом 151 литр. Еще один 28-литровый отсек установлен на наружной части двери багажника. Именно он создает характерный силуэт, похожий на внедорожник с запасным колесом сзади.

Внутри три дисплея

Салон остался технологичным даже в младшей комплектации.

В центре установлен 15,6-дюймовый мультимедийный экран. Перед водителем размещена цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма, а информация также выводится на 12-дюймовый проекционный дисплей.

Передние сиденья имеют электрорегулировку, подогрев и вентиляцию.

Также предусмотрены подогрев руля, атмосферная подсветка, тонированные задние окна и двойное акустическое стекло спереди.

Leopard 3 уже стал одним из локальных хитов BYD

Успех модели интересен еще и потому, что у BYD фактически не было классической официальной дилерской сети в Украине, а основная часть автомобилей попадала сюда из-за независимого импорта.

Несмотря на это, китайский бренд уже долгое время доминирует среди новых электромобилей. Авто24 писал, что электромобили BYD стали лидерами украинского рынка даже без полноценного официального присутствия.

Во втором квартале 2026 года Leopard 3 занял второе место среди всех новых автомобилей китайского производства с результатом 206 машин, уступив лишь BYD Sea Lion 06.

Так что новая дешевая модификация для Украины особенно интересна. Если независимые импортеры начнут ее завозить, Leopard 3 может стать более доступным, чем нынешние полноприводные версии.

Впрочем, китайские 21 325 долларов не стоит напрямую сравнивать с украинской ценой. К стоимости автомобиля прилагается доставка, налоги, оформление и маржа продавца. Сейчас новые Leopard 3 предыдущих версий предлагают в Украине от приблизительно 30 тысяч долларов.

Но само направление понятно: BYD снижает входную цену одного из своих самых успешных электрических кроссоверов, одновременно давая ему новую батарею и гораздо быстрее заряжается.