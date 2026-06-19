Популярный в Украине электромобиль Toyota bZ4X официально дебютировал в Украине: известны цены и комплектации

В отличие от "серых" дорестайлинговых автомобилей, привезенных из Китая, официальный bZ4x для украинского рынка производится в Японии. Электрокроссовер будет предлагаться в комплектации Lounge, а его стартовая цена составит от 2 008 100 гривен (44 765 долларов).

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Что изменилось: эффективный теплообменник и более быстрая зарядка на морозе

Основной акцент планового обновления японского электрокроссовера сделан на повышении его эффективности в реальных условиях эксплуатации. Инженеры полностью модернизировали систему водяного охлаждения и предварительного подогрева аккумулятора.

Благодаря внедрению нового жидкостного теплообменника время быстрой зарядки постоянным током (DC) от 10% до 80% теперь составляет всего 28-30 минут при оптимальной мощности в 150 кВт. Такая скорость обеспечивается даже при низких температурах воздуха вплоть до -20 °C.

Параллельно разработчики оптимизировали работу климатической системы для существенного снижения энергопотребления зимой. В салоне автомобиля полностью обновили мультимедийную систему и цифровую приборную панель. По словам Toyota, теперь электромобиль предлагает водителю гораздо более точное отображение прогнозируемого запаса хода с учётом включённого кондиционера, подогрева сидений или вентиляции салона.

Технические характеристики и интеллектуальный полный привод

Электрокроссовер основан на специализированной 400-вольтовой архитектуре e-TNGA, созданной исключительно для электромобилей. Модель оснащается литий-ионными батареями емкостью 57,7 и 73,1 кВт-ч и доступна для украинских клиентов в двух вариантах привода.

Переднеприводная модификация (FWD) с базовым аккумулятором имеет один электродвигатель мощностью 167 к.с. В то же время с батареей на 73,1 кВт-ч в комплекте идет более мощный двигатель на 224 лошадиные силы, который обеспечивает разгон до первой “сотни" за 7,5 секунды, а её паспортный запас хода по европейскому циклу WLTP составляет до 569 километров.

Полноприводная версия (AWD) комплектуется более ёмкой батареей и двумя электродвигателями (по одному на каждой оси) с суммарной мощностью 343 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунды. Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 140 и 160 км/ч в зависимости от версии.

Совместно со специалистами бренда Subaru для этой версии была разработана интеллектуальная система полного привода X-MODE с функцией Grip Control, которая помогает уверенно преодолевать участки с глубокой грязью, снегом и сложным рельефом.

Электрический универсал bZ4X Touring:

Отдельным сюрпризом презентации стал анонс модификации bZ4X Touring, разработанной для активного отдыха и дальних путешествий. Ключевое отличие версии Touring – удлиненная на 140 мм задняя часть кузова, что позволило увеличить объем багажника почти на 50% – до впечатляющих 669 литров. Также модель имеет собственную линейку уникальных цветов.

Помимо более агрессивного защитного обвеса, Touring получил более ёмкую батарею емкостью 74,7 кВт-ч. Переднеприводная версия развивает 224 к.с. (запас хода до 591 км), а топовая полноприводная версия AWD развивает впечатляющие 380 к.с., что делает её самым мощным электрокаром марки за пределами спортивной линейки GR. Запас хода составит до 591 километра. Цена bZ4x Touring – от 2 395 100 гривен (53 392 доллара).