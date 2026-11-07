Пора переобувать авто: за что реально штрафуют в Украине и какие радикальные изменения ввела Европа

Официальные представители патрульной полиции В конце октября традиционно обратились к водителям с напоминанием о необходимости срочной подготовки транспортных средств к первым заморозкам. Правоохранители отмечают, что осенняя погода способна измениться за одну ночь, и именно сейчас наступает тот критический момент, когда безопасная поездка начинается еще до поворота ключа в замке зажигания.

Главным индикатором для поездки на шиномонтаж не первый снег, а температурный режим. Как только среднесуточная отметка термометра опускается до +7°C и ниже, летние шины теряют свои заводские свойства. Химический состав такой резины начинает твердеть, или, как говорят в народе, "дубить". Это приводит к резкому снижению сцепления даже на абсолютно сухом асфальте, а тормозной путь автомобиля увеличивается почти вдвое.

В украинском информационном пространстве каждую осень появляется множество манипулятивных заголовков о введении огромных штрафов за езду на летней резине, однако реальность выглядит лучше. На сегодняшний день в Украине на законодательном уровне нет обязательных календарных дат для сезонной замены шин и прямой административной ответственности за использование каких-либо покрышек зимой.

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Какие штрафы за сезонные шины обсуждают

Конечно, попытки урегулировать этот вопрос продолжаются. Народные избранники уже стремились принять два профильных документа с высокими штрафами для украинцев. Законопроект №8369 предлагает штрафовать водителей на 340 гривен за езду без зимних шин с 1 ноября по 31 марта. Другая инициатива, законопроект №11029, предусматривает более жесткие санкции: 1700 гривен за первое“ нарушение” и 8500 гривен с возможным лишением прав за повторное. Оба документа пока находятся на стадии проработки в комитетах и не имеют статуса действующих законов.

Сейчас согласно статье 121 КУоАП полиция может выписать штраф в размере 340 гривен за неудовлетворительное техническое состояние колес. Речь идет о критическом износе протектора, который для легковых авто не должен быть менее 1,6 миллиметра, а также о наличии порезов, грыж, трещин или установке на одну ось шин разных типов.

Практика ЕС

Для водителей, имеющих возможность выезда в страны ЕС, ситуация кардинально иная, ведь в срегулированных юрисдикциях использование несоответствующих шин считается нарушением. Настоящая революция маркировки произошла в Германии, где с 1 октября 2024 вступили в силу парадоксальные. Теперь обычные всесезонные или зимние шины с популярной маркировкой M+S больше не считаются зимними!

Немецкий закон требует исключительно наличия альпийского символа 3PMSF, который выглядит как гора с тремя вершинами и снежинкой. За поездку на покрышках M+S в зимних условиях водитель получит штраф от 60 до 80 евро и один штрафной балл, а владелец авто дополнительно заплатит 75 евро.

Не менее строгие порядки властвуют и в Австрии, где зимний сезон официально проходит с 1 ноября по 15 апреля. Местное законодательство имеет уникальную особенность: шины с глубиной протектора менее 4 миллиметров юридически приравниваются к пожилым, даже если на боковине красуется зимняя маркировка. Базовый штраф за нарушение составляет 100 евро.

Что делать водителям перед морозами

Чтобы избежать подобных неприятностей, как в Украине, так и за ее пределами, эксперты советуют сделать три простых вещи уже сегодня. Во-первых, необходимо заменить шины на зимние до наступления стабильных холодов. Во-вторых, следует полностью слить остатки летней жидкости и обновить омыватель стекла на зимнее, чтобы система не замерзла ночью. И напоследок обязательно положите в багажник базовый зимний набор: щетку со скребком для очистки кузова, надежный буксировочный трос и компактную лопату.