Porsche Cayenne Coupe разорвало пополам в США: водитель выжил после жуткого ДТП

Инцидент уже называют показательным примером того, как современные системы безопасности могут спасти жизнь даже в худших сценариях. По данным полиции города Данвуди, авария произошла поздно вечером на одной из местных дорог. Внедорожник на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в дерево, пишет Carscoops.

Сила удара была настолько большой, что автомобиль буквально разделился на две части: передняя часть с двигателем и задняя часть с багажником и вторым рядом сидений. Между ними остались лишь отдельные элементы конструкции и проводка.

Единственная целая часть – место водителя

Самый впечатляющий факт – зона водителя практически не пострадала. По словам полиции, именно водительское место осталось единственной целостной частью салона. Несмотря на разрушение автомобиля водитель смог самостоятельно выбраться, а полученные травмы оказались незначительными, из-за чего госпитализация не понадобилась. Это выглядит особенно контрастно на фоне того, что пассажирское сиденье было вырвано из креплений и оказалось на дороге.

Вероятная причина – высокая скорость

Правоохранители считают, что ключевым фактором аварии стала скорость. Точные цифры пока не называются, но характер повреждений свидетельствует о чрезвычайно сильном ударе. Расследование продолжается, и пока никаких официальных обвинений не выдвинуто.

Судя по деталям, автомобиль был в дорогой комплектации – вероятно, с карбон-керамическими тормозами и спортивной выхлопной системой. Стоимость такого Porsche Cayenne Coupe может превышать $130 000. Впрочем, даже премиальный статус и мощность не смогли предотвратить разрушение кузова при таком ударе. Зато сработало главное – так называемая “клетка безопасности”, которая сохранила жизненное пространство водителя.

Современная безопасность: когда авто жертвует собой

Эта авария еще раз показывает принцип, по которому создаются современные автомобили: кузов должен деформироваться, поглощая энергию удара, но сохранять целостность вокруг пассажиров. В случае с Porsche Cayenne Coupe этот принцип сработал максимально эффективно – автомобиль фактически “принял удар на себя”, сохранив жизнь человеку за рулем.