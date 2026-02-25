Porsche Cayenne Coupe в версии Turbo GT Electric может получить более 1100 "лошадок" мощности

Ожидается, что новая версия станет самой мощной модификацией в истории Cayenne и получит более агрессивные настройки шасси и еще большую отдачу силовой установки, сообщает Auto24. Как отмечает Carscoops, прототип Turbo GT сохраняет знакомую переднюю часть с узкими фарами Matrix LED и активными воздухозаборниками, но сзади появляется ключевое отличие - массивное фиксированное антикрыло, которое ранее не применялось на электрических версиях модели.

Автомобиль также получил большие пятиспицевые колеса и мощную тормозную систему с вентилируемыми дисками и массивными суппортами. Все это прямо намекает на фокус не просто на динамику, а на трековую эффективность.

Салон без революций, но с максимумом технологий

Интерьер, вероятно, не претерпит кардинальных изменений по сравнению со стандартным Cayenne Electric. Речь идет о 14,25-дюймовой цифровой панели приборов, изогнутой OLED-системе мультимедиа и опциональном 14,9-дюймовом экране для переднего пассажира. Также ожидается проекционный дисплей с дополненной реальностью, расширенная атмосферная подсветка и комплексный подогрев не только сидений, но и подлокотников и дверных панелей.

Более 1100 л.с. и разгон быстрее суперкаров

Нынешний Cayenne Turbo Electric оснащается батареей емкостью 113 кВт-ч и двухмоторной системой полного привода, которая в обычном режиме выдает 844 лошадиные силы. При активации функции Launch Control отдача возрастает до 1139 л.с., а крутящий момент достигает 1498 Нм. Это позволяет электрокроссоверу разгоняться до первой сотни примерно за 2,4 секунды, а максимальная скорость составляет 261 км/ч. Если версия Coupe Turbo GT Electric станет еще мощнее, она может выйти на уровень или даже превзойти показатели многих современных гиперкаров, сохраняя при этом формат семейного SUV.

Ожидаемая цена: более 160 тысяч долларов

Стоимость базового Cayenne Turbo Electric в США стартует примерно с 163 000 долларов. Для сравнения, бензиновый Cayenne Turbo GT стоит от 214 800 долларов. Очевидно, что электрический Turbo GT Coupe вряд ли будет дешевле - наоборот, он может стать самым дорогим Cayenne в истории.

Porsche фактически создает новую нишу: электрический кроссовер, способен на треке конкурировать с экзотическими суперкарами, но при этом оставаться практичным ежедневным авто. И если раньше Cayenne был символом быстрого SUV, то новый Turbo GT Electric имеет все шансы стать символом электрической сверхмощности в сегменте премиальных кроссоверов.