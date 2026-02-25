Укр
Porsche Cayenne Coupe в версии Turbo GT Electric может получить более 1100 "лошадок" мощности

Porsche активно тестирует самую радикальную версию своего электрического кроссовера. Вероятно, новинка будет называться Cayenne Coupe Turbo GT Electric. По слухам, бренд из Цуффенхаузена готовит настоящего "охотника за гиперкарами" в формате купе-кроссовера.
Porsche Cayenne Coupe Turbo GT Electric получит более 1100 л.с. и станет охотником за гиперкарами

Прототип Porsche Cayenne Coupe Turbo GT Electric

Ожидается, что новая версия станет самой мощной модификацией в истории Cayenne и получит более агрессивные настройки шасси и еще большую отдачу силовой установки, сообщает Auto24. Как отмечает Carscoops, прототип Turbo GT сохраняет знакомую переднюю часть с узкими фарами Matrix LED и активными воздухозаборниками, но сзади появляется ключевое отличие - массивное фиксированное антикрыло, которое ранее не применялось на электрических версиях модели.

Автомобиль также получил большие пятиспицевые колеса и мощную тормозную систему с вентилируемыми дисками и массивными суппортами. Все это прямо намекает на фокус не просто на динамику, а на трековую эффективность.

Салон без революций, но с максимумом технологий

Интерьер, вероятно, не претерпит кардинальных изменений по сравнению со стандартным Cayenne Electric. Речь идет о 14,25-дюймовой цифровой панели приборов, изогнутой OLED-системе мультимедиа и опциональном 14,9-дюймовом экране для переднего пассажира. Также ожидается проекционный дисплей с дополненной реальностью, расширенная атмосферная подсветка и комплексный подогрев не только сидений, но и подлокотников и дверных панелей.

Более 1100 л.с. и разгон быстрее суперкаров

Нынешний Cayenne Turbo Electric оснащается батареей емкостью 113 кВт-ч и двухмоторной системой полного привода, которая в обычном режиме выдает 844 лошадиные силы. При активации функции Launch Control отдача возрастает до 1139 л.с., а крутящий момент достигает 1498 Нм. Это позволяет электрокроссоверу разгоняться до первой сотни примерно за 2,4 секунды, а максимальная скорость составляет 261 км/ч. Если версия Coupe Turbo GT Electric станет еще мощнее, она может выйти на уровень или даже превзойти показатели многих современных гиперкаров, сохраняя при этом формат семейного SUV.

Ожидаемая цена: более 160 тысяч долларов

Стоимость базового Cayenne Turbo Electric в США стартует примерно с 163 000 долларов. Для сравнения, бензиновый Cayenne Turbo GT стоит от 214 800 долларов. Очевидно, что электрический Turbo GT Coupe вряд ли будет дешевле - наоборот, он может стать самым дорогим Cayenne в истории.

Porsche фактически создает новую нишу: электрический кроссовер, способен на треке конкурировать с экзотическими суперкарами, но при этом оставаться практичным ежедневным авто. И если раньше Cayenne был символом быстрого SUV, то новый Turbo GT Electric имеет все шансы стать символом электрической сверхмощности в сегменте премиальных кроссоверов.

