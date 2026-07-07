Porsche готовит масштабное сокращение: легендарный бренд может лишиться еще 4000 сотрудников

Под сокращение могут попасть даже разработчики. Речь идет о том, что больше всего изменения могут затронуть управленческие и административные подразделения Porsche. В то же время под вопросом оказалась часть рабочих мест в знаменитом центре разработки компании в Вайссахе.

По предварительной информации, сокращения могут коснуться около 30% мощностей разработческой площадки, где Porsche создает свои будущие модели. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает auto-motor-und-sport.de.

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Это – продолжение уже начатых изменений

В компании официально не подтверждают именно цифру в 4000 рабочих мест, но признают, что готовят масштабный пакет мер по оптимизации структуры бизнеса. Потенциальные сокращения не являются отдельным решением, а являются продолжением программы сокращения расходов, которую Porsche уже запустила.



К 2029 году компания планирует социально ответственно сократить около 1900 рабочих мест в регионе Штутгарта. Также истекли контракты примерно с 2000 временных работников, а закрытие трех дочерних компаний, объявленное в мае, может затронуть еще примерно 500 сотрудников.

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Окончательный план будущего Porsche должен быть представлен в конце июля после завершения переговоров с представителями работников.

Китайский рынок перешел дорогу Porsche

Причиной жесткой экономии стало ухудшение финансовых показателей компании, прежде всего из-за падения продаж в Китае – одном из ключевых рынков для Porsche.

В 2025 году поставки автомобилей бренда в этой стране сократились на 26,3%, а в первом квартале 2026 года падение продолжилось еще примерно на 21%.

Из-за слабого спроса Porsche уже сокращает дилерскую сеть в Китае. По сообщениям местного рынка, некоторые дилеры даже работают в убыток, теряя до 4100 евро на каждом проданном автомобиле.

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Porsche меняет стратегию из-за новых реалий

Немецкий производитель, который годами демонстрировал высокую прибыль, теперь вынужден адаптироваться к новым условиям: замедлению спроса, ужесточению конкуренции и проблемам на китайском рынке.

Станет ли сокращение на 4000 рабочих мест окончательным масштабом изменений, станет известно после официальной презентации нового плана Porsche в конце июля.