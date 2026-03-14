Porsche может объединить Taycan и Panamera в одну модель

По предварительной информации Autocar, будущий седан может предлагаться сразу с несколькими типами силовых установок - бензиновыми, гибридными и полностью электрическими. В таком случае электрическая версия Taycan даже может получить название Panamera, подобно тому, как компания уже использует одинаковые названия моделей для различных типов силовых агрегатов, отмечает Auto24.

Читайте также: Porsche Panamera все еще покупают: иначе для чего тестируют преемника

Причина - сокращение расходов и падение продаж

Идея объединения моделей является частью более широкой стратегии оптимизации расходов, которую продвигает новый генеральный директор компании Майкл Лейтерс. Его назначение произошло после сложного периода для бренда, когда мировые продажи снизились, а затраты на электрификацию оказались значительно большими, чем ожидалось.

Дополнительное финансовое давление возникло после решения бывшего руководителя Оливера Блюма скорректировать амбициозные планы полной электрификации бренда. Одной из главных задач нового руководства стало уменьшение затрат на разработку новых моделей, и именно объединение Taycan и Panamera может помочь достичь этой цели.

Две разные платформы и разные подходы

Сегодня Porsche Panamera и Porsche Taycan - это два отдельных автомобиля, которые хоть и относятся к одному сегменту спортивных седанов, но созданы на разных платформах. Panamera использует архитектуру MSB, которая также лежит в основе Bentley Continental GT. В будущем ее должна заменить новая платформа PPC, на которой ожидается появление третьего поколения модели позже этого десятилетия. Электрический Taycan, в свою очередь, построен на платформе J1, которую он делит с Audi e-tron GT. Ранее предполагалось, что преемник Taycan перейдет на новую электрическую архитектуру SSP Sport, однако ее запуск уже несколько раз переносили.

Также интересно: Как 42 спортивные Porsche 911 Cup перевозили в США из Германии: секретная миссия

Porsche уже использует подобную стратегию

У компании уже есть примеры, когда модели с различными платформами продаются под одним названием - бензиновая версия Porsche Macan продолжает продаваться параллельно с электрическим Porsche Macan Electric на некоторых рынках. Подобный подход применяется и к Porsche Cayenne, где также рассматривается электрическая версия наряду с традиционными двигателями. Поэтому объединение Taycan и Panamera выглядит логичным продолжением этой стратегии.

Подобные габариты позволяют объединение

Еще одним фактором, который упрощает такую идею, являются схожие размеры двух моделей. Колесная база Porsche Panamera составляет примерно 2950 мм, тогда как у Porsche Taycan - 2900 мм. Хотя разница есть, она не считается критической. Инженеры могут создать новую модель с достаточной гибкостью, чтобы поддерживать две разные архитектуры в пределах одной линейки. Отдельно рассматривается вариант использования удлиненной версии Panamera, что может позволить создать различные варианты колесной базы для будущего электрического седана.

Финансовый фактор становится ключевым

Финансовые показатели также подталкивают бренд к пересмотру модельной стратегии. Компания уже была вынуждена списать примерно 1,8 млрд евро из-за задержек в разработке новых платформ. Кроме того, руководство предупредило о снижении прибыльности, поскольку стратегия электрификации бренда претерпела корректировки. Именно поэтому объединение Porsche Taycan и Porsche Panamera в одну модельную линейку может помочь сократить расходы на инженерию, разработку и производство.

Читайте также: Porsche Cayenne Coupe в версии Turbo GT Electric может получить более 1100 "лошадок" мощности

Каким может быть будущий флагман

Пока неизвестно, какое именно название получит будущий автомобиль - Panamera или Taycan. Также остается открытым вопрос дизайна. Одним из возможных сценариев может стать подход, подобный тому, что используется в современном Porsche Cayenne: модели с разными силовыми установками могут иметь заметно отличный внешний дизайн, но при этом принадлежать к одной модельной семье.