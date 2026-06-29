Porsche представила гоночную модель 911 GT4 R стоимостью почти 400 тысяч долларов

Компания Porsche официально представила новый гоночный автомобиль 911 GT4 R, созданный для международных гонок класса GT4. Новинка стала знаковой для производителя, ведь впервые с 2016 года гоночный автомобиль этого класса построен на платформе Porsche 911, а не Cayman. Об этом сообщает Carscoops.

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Новый Porsche 911 GT4 R придет на смену модели 718 Cayman GT4 Clubsport, тираж которой с момента дебюта превысил 1500 экземпляров. В компании утверждают, что новинка обеспечивает еще лучшие результаты на гоночных трассах.

Атмосферный двигатель от Porsche 911 GT3

Автомобиль оснащен 4,0-литровым атмосферным шестицилиндровым оппозитным двигателем, который используется и в дорожной версии Porsche 911 GT3.

Максимальная мощность силового агрегата составляет 513 к.с., а крутящий момент — 469 Нм. В то же время в большинстве гоночных серий автомобиль будет выступать в соответствии с правилами Balance of Performance (BoP), поэтому заводская конфигурация предусматривает использование воздушного рестриктора, ограничивающего мощность до 424 к.с.

Двигатель сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач и четырехдисковым гоночным сцеплением. Привод традиционно осуществляется на заднюю ось.

Новая аэродинамика и карбоновые компоненты

Одной из главных особенностей Porsche 911 GT4 R стала полностью переработанная аэродинамика.

Автомобиль получил большое заднее антикрыло с возможностью регулировки в 11 положениях, что позволяет адаптировать уровень прижимной силы к особенностям конкретной трассы.

Подвеска также разработана с учётом требований профессионального автоспорта. Она оснащена двухступенчато регулируемыми амортизаторами и тремя вариантами жёсткости пружин.

Для снижения массы инженеры широко использовали карбон. Из этого материала изготовлены двери, крышка моторного отсека и отдельные элементы аэродинамического обвеса.

Ориентация на профессиональные чемпионаты

В салоне установлена цифровая приборная панель диагональю 10,3 дюйма и интегрированная система записи телеметрии, что позволяет анализировать параметры автомобиля во время заездов.

Porsche планирует использовать новый 911 GT4 R в сериях IMSA Michelin Pilot Challenge и SRO Pirelli GT4 America. Кроме того, модель допущена к участию в ряде других международных гоночных чемпионатов класса GT4.

Базовая стоимость Porsche 911 GT4 R на рынке США составляет от 375 тыс. долларов, или примерно 15,7 млн грн. Благодаря опциям она может быть увеличена.

Почему это важная премьера

Переход от среднемоторной платформы Cayman к классической заднемоторной архитектуре 911 стал одним из самых существенных изменений в линейке клиентских гоночных автомобилей Porsche за последние годы.

В то же время использование двигателя от 911 GT3, модернизированной аэродинамики и расширенных возможностей настройки подвески должно сделать новую модель более конкурентоспособной в международных сериях GT4.