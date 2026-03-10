Porsche представила электрический Cayenne S: 666 "лошадок" и разгон до "сотни" за 3,8 секунды

Компания Porsche представила новую версию электрического Cayenne S, которая заняла место между базовой моделью и топовым Cayenne Turbo.

Как сообщает пресс-служба бренда, новинка сочетает высокую производительность, современные технологии и широкий выбор опций для персонализации.

До 666 лошадиных сил

Силовая установка электрического Cayenne S состоит из двух электродвигателей - по одному на каждой оси.

Система полного привода обеспечивает мощность 400 кВт (544 л.с.), а с функцией Launch Control она возрастает до 490 кВт (666 л.с.).

Благодаря этому кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Запас хода более 650 километров

Электрический Cayenne S оснащен батареей емкостью 113 кВт-ч. По циклу WLTP запас хода может достигать 653 км.

На станциях быстрой зарядки мощностью до 400 кВт аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% менее чем за 16 минут.

Технологии для спортивной управляемости

Для модели доступен ряд технологий, которые улучшают динамику и стабильность.

Среди них - система Porsche Torque Vectoring Plus, распределяющая крутящий момент между колесами для более точной управляемости. Опциональная подвеска Porsche Active Ride почти полностью компенсирует колебания кузова и обеспечивает высокую стабильность.

Также доступны карбон-керамические тормоза Porsche Ceramic Composite Brake и пакет Sport Chrono. Функция Push-to-Pass позволяет получить дополнительные 90 кВт мощности на 10 секунд, что особенно полезно при обгонах.

Новый дизайн и персонализация

Электрический Cayenne S получил специфические для модели передний и задний бамперы в цвете Volcano Grey Metallic, а также 20-дюймовые колесные диски Cayenne S Aero.

Покупатели могут выбрать один из 13 цветов кузова и различные пакеты оформления салона.

Отдельно Porsche представила новый пакет Interior Style от подразделения Exclusive Manufaktur. Он предусматривает двухцветную кожаную обивку Black и Delgada Green, декоративные элементы цвета Izabal Green и другие дизайнерские детали.

Цена в Украине

В Украине электрический Porsche Cayenne S уже доступен для заказа у официальных дилеров.

Цена новой модели начинается от 6 712 680 гривен.