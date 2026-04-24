Porsche представила на автосалоне в Пекине новый Cayenne Coupé Electric: спортивный SUV с ДНК 911-го

Экстерьер Cayenne Coupé Electric отличается наклонной линией крыши и измененным дизайном лобового стекла по сравнению со стандартным SUV, отмечает Auto24. Это решение позволило снизить коэффициент лобового сопротивления до 0,23, говорит производитель. Оптимизация воздушных потоков добавила автомобилю до 18 километров запаса хода, обеспечивая общую автономность до 669 км по циклу WLTP.

Адаптивная система аэродинамики Porsche Active Aerodynamics включает подвижные заслонки охлаждения и активный задний спойлер, который гармонично интегрирован в кузов. Для клиентов, стремящихся к максимальной спортивности, предлагается пакет Lightweight Sport, который снижает вес авто на 17,6 кг за счет карбоновой крыши и облегченных 22-дюймовых дисков.

Мощность и динамические характеристики

На старте продаж Porsche предлагает три модификации силовых установок:

Cayenne Coupé Electric: мощность 300 кВт (408 л.с.), разгон до 100 км/ч за 4,8 сек.

Cayenne S Coupé Electric: мощность 400 кВт (544 л.с.), разгон до 100 км/ч за 3,8 сек.

Cayenne Turbo Coupé Electric: флагманская версия с пиковой мощностью 850 кВт (1156 л.с.) в режиме Launch Control. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Благодаря 800-вольтовой архитектуре, кроссовер поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 400 кВт. Это позволяет чрезвычайно быстро пополнять заряд батареи на специальных станциях.

Практичность и инновационный интерьер

Несмотря на спортивный силуэт, автомобиль остается практичным для ежедневного использования. Длина модели составляет 4985 мм, а объем багажника варьируется от 534 до 1347 литров. Дополнительно предусмотрен передний багажный отсек на 90 литров. Кроме того, Cayenne Coupé способен буксировать прицепы весом до 3,5 тонны.

Внутри реализована концепция Porsche Driver Experience с полностью цифровой приборной панелью, центральным дисплеем и опциональным экраном для пассажира. В стандартную комплектацию купе входят панорамная стеклянная крыша и пакет Sport Chrono. Также доступна инновационная активная подвеска Porsche Active Ride, которая минимизирует крены кузова при маневрах.

Рыночные перспективы Porsche Cayenne Coupé Electric