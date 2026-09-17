Porsche создал аккумулятор для электромобилей на 100% из старых батарей

Как сообщает издание Motor1, немецкий автопроизводитель совместно с компанией Cylib успешно протестировал новую технологию. Они создали батарею, в которой литий, никель, кобальт и марганец для катода не извлекались из-под земли, а на 100% достали из старых аккумуляторов. Это не просто смесь или частичное добавление вторсырья– это полностью замкнутый цикл.

Для украинских водителей, которые присматриваются к "электричкам", это сигнал о глобальных изменениях на рынке. Главная проблема электромобилей– дорогостоящая и экологически грязная в производстве батарея. Если технология масштабируется, изготовители перестанут зависеть от дефицитного сырья. А это прямой путь к стабилизации цен на сами авто и удешевлению замены аккумуляторов в будущем.

Как это работает на практике

Пилотный проект стартовал еще в 2025 году. А с мая 2026 года все старые высоковольтные батареи, снимаемые с машин в немецких дилерских центрах Porsche, не пылятся на складах. Их отправляют на завод Cylib, где посредством специального процесса на водной основе из них извлекают ценные металлы. Главная сложность заключалась не просто в том, чтобы получить литий или кобальт, а очистить их настолько, чтобы сразу пустить в производство новых катодов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему Porsche спешит

Вся эта история– не только об экологии, но и о жестких законах. С 18 февраля 2027 года в Евросоюзе заработают новые правила: каждая батарея емкостью более 2 кВт-ч должна иметь цифровой паспорт. В нем будут фиксировать химический состав и долю переработанных материалов. Porsche планирует запустить серийное производство таких эко-батарей уже в 2028 году, получив серьезную фору перед конкурентами.