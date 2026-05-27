Гусеничный трактор John Deere 9RT 590 помог засеять поля под обстрелами

В этом году наибольшие площади предприятие отвело под кукурузу – почти 15 тысяч гектаров. Еще 4,7 тысячи гектаров засеяли подсолнечником. Также в хозяйстве выращивают сою и горчицу.

Об особенностях нынешней посевной в этом году говорится в сообщении названного выше хозяйства на собственной ФБ-странице.

Читайте также Фермер на тракторе John Deere показал мастерский дрифт: видео

Посевная под тревогу

В компании говорят: нынешняя кампания стала одной из самых сложных из-за постоянных воздушных тревог и нестабильной погоды. Впрочем, работы удалось провести в оптимальные сроки.

"Все понимали свою ответственность и делали максимум, чтобы завершить работы вовремя. Именно благодаря людям имеем этот результат, – отметил директор по производству "МХП-Урожайная страна" Виталий Муквич.



В полях работали гусеничные тракторы Fendt и John Deere в связке с посевными комплексами Harvest. Техника интегрирована с системами точного земледелия, которые автоматически контролируют глубину высева, равномерность рядков и другие параметры.



Новый John Deere не агрессивный к почве

Одной из главных новинок сезона стал гусеничный трактор John Deere 9RT 590, который предприятие приобрело фактически перед стартом посевной (см. видео по этой ссылке).



Машина оснащена 13,6-литровым двигателем John Deere JD14 мощностью 477 кВт (почти 650 л.с.) с максимальным крутящим моментом 2723 Нм.

На переднем плане трактор-новичок John Deere 9RT 590, далее – Fendt 1159 MT. Фото: МХП-Урожайная страна

В хозяйстве объясняют, что гусеничная техника все активнее вытесняет традиционные колесные тракторы на больших полях. Основное преимущество – меньшее давление на почву и лучшее сохранение влаги, что напрямую влияет на будущую урожайность (см. презентационное видео внизу).



Обновили и грузовой парк

Параллельно предприятие усилило логистику двумя новыми магистральными тягачами Scania R450.

Грузовики будут использовать для перевозки зерна, удобрений и других материалов во время полевых работ. Модель оснащена 12,7-литровым дизельным двигателем мощностью 450 л.с., автоматизированной коробкой передач Scania Opticruise и современными системами помощи водителю.

Шведские магистральные тягачи Scania R450 также будут работать в прифронтовой области. Фото: МХП-Урожайная страна

Инвестиции себя оправдают

В компании отмечают: инвестиции в новую технику сегодня – это не только о производительности, но и об уменьшении нагрузки на людей и стабильность работы в поле.



"Современная техника работает в комплексе с автоматизированными системами и программами: сама выдерживает нужную глубину обработки, четко идет по полю. Работа становится более прогнозируемой, а людям проще контролировать процесс, – объяснил главный инженер предприятия Александр Васильченко.



В хозяйстве также отмечают, что даже самая современная техника не будет работать эффективно без подготовленных специалистов, поэтому механизаторы и инженеры постоянно проходят обучение для работы с новыми машинами.