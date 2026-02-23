Пошлины Трампа подняли цены на авто в США до $4 000: что подорожало больше всего

После введения тарифов на импорт автомобилей в США администрацией Дональда Трампа прогнозы были апокалиптические - мол, цены на американском рынке вырастут на $5–8 тысяч. Но фактические данные свидетельствуют о более сложной картине.

Как пишет Auto News со ссылкой на аналитику CatalystIQ, больше всего подорожали автомобили, собранные за пределами США, тогда как локальное производство и бренды из Южной Кореи удержали цены стабильными.

Кстати Тарифы Трампа признаны недействительными

Что подорожало больше всего

VIN-уровневый анализ миллионов объявлений в конце 2025 – начале 2026 года показал:

Наибольший скачок зафиксирован у машин канадской сборки - почти плюс 10%. В среднем это около $4 000 с октября.

Японские модели прибавили около $3 300, немецкие - более $2 800, мексиканские - более $1 500.

Зато автомобили из Южной Кореи даже немного подешевели, а модели американской сборки избежали резкого роста.

Цены подняли тихо - из-за смены модельного года

Автопроизводители не стали резко переписывать прайсы после введения тарифов. Часть расходов они "зашили" в переход на новый модельный год.

По данным CatalystIQ, нынешнее обновление модельного ряда оказалось примерно на $1 200 агрессивнее в поднятии цен, чем в прошлом году.

Показательный пример - Toyota RAV4 канадской сборки. Для 2026 года модель перешла исключительно на гибридную линейку. Базовая цена выросла до $33 350 против $31 250 годом ранее. Частично это технологическое обновление, но частично - влияние тарифов.

Прибыли просели, но не безгранично

Многие производители сперва приняли удар на себя. Однако это дорого стоило.

По оценкам Федерального резервного банка Чикаго со ссылкой на Bain & Co., маржа EBIT автопроизводителей упала с 8,1% в середине 2024 года до 3,9% за первые три квартала 2025-го.

То есть компании долго сдерживали розничные цены, жертвуя прибыльностью. Но бесконечно так продолжаться не может.

Параллельно федеральные поступления от пошлин с 1 октября достигли почти $125 млрд.

Американские авто наращивают долю

Следствие очевидно: доля автомобилей американской сборки превысила 55% продаж, что на 4 процентных пункта больше, чем год назад.

Иначе говоря, тарифная политика постепенно меняет структуру рынка. Импорт дорожает быстрее, чем локальное производство. Покупатель реагирует гривной - или точнее долларом.

Также интересно подержанные электромобили в США подешевели, но не все

Что это значит для Украины

Для Украины эта история важна по двум причинам.

Первое - американский рынок является ключевым источником импорта подержанных авто. Если новые импортные модели дорожают, это впоследствии повлияет и на вторичный рынок.

Второе - стратегия локализации производства оказалась выигрышной. Авто с американских заводов оказались менее чувствительными к пошлинам. Это хороший кейс для анализа европейского и украинского контекста, где также обсуждается локализация производства электромобилей и батарей.

Тарифы не вызвали мгновенного обвала рынка. Но они медленно, системно меняют его структуру.