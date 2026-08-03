После изнуряющей дороги во Францию украинские экипажи ГСЧС сразу принялись тушить пожары: ситуация тревожная

Решение о такой командировке принято после договоренностей между украинской и французской сторонами. Это первая миссия Украины по оказанию помощи государству-члену ЕС в таком формате.

В прошлую пятницу во Францию отправились 70 бойцов пожарно-спасательной службы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. А французский ресурс lexpress.fr отметил, украинские спасатели "имеют значительный опыт в чрезвычайно сложных операциях, в частности в тушении масштабных пожаров, вызванных российскими атаками, и в поисково-спасательных операциях".

К работе приступили

В Департаментской пожарно-спасательной службе (SDIS 33) прошла рабочая встреча украинской команды с руководством службы и представителями Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС (ERCC). Заместитель начальника по оперативной деятельности SDIS 33 Орельен Пети сообщил, что площадь пожара составляла около 42 тысяч гектаров, а ее периметр достигал 240 километров.

Французская сторона отметила, что украинские специалисты будут работать на самых сложных участках, ведь их практический опыт уникален и высоко ценится партнерами. В настоящее время Украина представляет самую многочисленную международную команду среди всех привлеченных стран.

Фактически без отдыха после дальней дороги спасатели из Украины взялись за привычное дело– укрощение огня. Фото: ГСЧС

В районе стихийного бедствия наши специалисты провели рекогносцировку местности, оценили оперативную обстановку и осмотрели конкретные локации, где сегодня приступили к выполнению задач по тушению пожара и сдерживанию огня.

Уникальный опыт украинских спасателей

В состав сводного подразделения вошли пожарные автоцистерны, грузовые автомобили, медицинский транспорт и автобусы.

Украинские спасатели имеют большой практический опыт ликвидации последствий российских атак, масштабных пожаров, поисково-спасательных операций и работы в условиях постоянной угрозы.

Именно этот опыт, приобретенный во время войны, позволяет эффективно работать в чрезвычайно сложных ситуациях.

" Киев заинтересован в том, чтобы эти лесные пожары во Франции прекратились как можно скорее, потому что пламя грозит большинству оборонных гигантов Франции. Это проблема не только для самой Франции, но и для Западной Европы и для Украины, поскольку это может повлиять на оборонные возможности, – отмечают в Сourrier International со ссылкой на экспертов, в т.ч. украинских.



Сводный отряд полной автономности

Во Францию из Украины отправилась колонна из 15 единиц специализированной техники. В состав введенного отряда вошли 10 пожарных автоцистерн повышенной проходимости, два грузовых автомобиля для перевозки снаряжения и обеспечения, один медицинский автомобиль и два автобуса для транспортировки личного состава.

В релизе ГСЧС марки и модели не указано, но по фотоподборке несколько машин установить можно. Основу автопарка составляют современные двухосные пожарные автомобили MAN и Renault с колесной формулой 4х4.

Машины советских времен во Францию не взяли

Среди техники, которую неоднократно фиксировали на фотографиях, много пожарно-спасательные автомобилей с цистернами производства украинского предприятия TITAL на полноприводном шасси Renault Trucks K (4×4). В зависимости от комплектации они оснащаются 480-сильным двигателем, двухрядной кабиной и цистернами разной емкости.

Базовые модификации могут перевозить до 5000 л воды и 500 л пенообразователя, тогда как в производственной линейке TITAL есть и версии с резервуаром для воды емкостью до 9000 л.

Правительства транзитных стран обеспечили украинскому каравану приоритетный проезд – патрульное сопровождение во избежание задержек и стояния в пробках. Фото: ГСЧС

Независимо от исполнения автомобили комплектуются пожарным насосом производительностью 3000 л/мин и более при рабочем давлении 10 бар. Это соответствует подаче около 50 литров воды в секунду, что обеспечивает эффективное тушение пожаров разной сложности. Впрочем, у производителя по производительности насосного хозяйства могут стоять и более сильные агрегаты подачи воды или пены.

Указанную производительность автоцистерны украинского производителя на двухосном шасси можно сравнить с характеристиками более мощных версий автоцистерн с колесной формулой 6x6. Несколько подобные характеристики имеет пожарная автоцистерна на базе 320-сильного шасси MAN TGM 18320 4х4.

Международная солидарность

Украинская команда отправилась во Францию, продолжая традицию взаимной поддержки европейских партнеров.

Во время полномасштабной войны международная помощь была важной для Украины, а теперь украинские спасатели помогают столкнувшейся с масштабной природной катастрофой стране.

Огромный опыт украинских пожарных в укрощении лесных пожаров, на аграрных полях и объектах городской застройки во Франции лишним не будет. Фото: ГСЧС

В настоящее время к ликвидации последствий стихии привлечены около 250 иностранных спасателей из Словении, Германии, Чехии и Португалии, при этом самую многочисленную международную команду представляет Украина.

Совместные усилия европейских стран

Кроме Украины помощь Франции оказывают и другие государства. Швейцария направила 34 профессиональных и добровольческих пожарных и 11 единиц техники, которые будут работать в регионе Бордо и Жиронды не менее 8– 10 дней. Румыния и Германия также привлекли своих пожарных и спасательных подразделений.

Координация помощи осуществляется через механизм гражданской защиты ЕС, что позволяет оперативно объединять ресурсы европейских стран для борьбы с масштабными чрезвычайными ситуациями.