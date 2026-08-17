После Leopard 3 BYD обновляет Leopard 7: гибрид получит больший запас хода

Как сообщает CnEVPost, Новая версия Tai 7 DM будет представлена в Китае 18 августа. Главным изменением должна стать увеличенная батарея, которая позволит плагин-гибриду проезжать на электричестве более нынешних максимальных 200 км по циклу CLTC. Точную емкость аккумулятора и запас хода BYD пока не раскрывает.

В Украине это BYD Leopard 7

Как и в случае с младшим Ti 3, китайское название модели в Украине практически не используется.

Местные независимые импортеры продают Fang Cheng Bao Tai 7 как BYD Leopard 7. На Auto.Ria сейчас представлено более 40 объявлений с этим названием, причем часть машин уже есть в Украине.

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Это аналогичная схема, которую мы недавно видели с Fang Cheng Bao Ti 3. В Украине он известен как BYD Leopard 3. Авто24 несколько дней назад писал, что Leopard 3 получил более дешевую версию с новой батареей и зарядкой от 10 до 97% за 9 минут. Теперь очередь дошла до старшего Leopard 7.

Нынешний гибрид проезжает до 200 км без бензина

Плагин-гибридный Tai 7 DM вышел в Китае в сентябре 2025 года с начальной ценой 179 800 юаней или примерно 26 500 долларов.

Сейчас в линейке есть четыре гибридные модификации. Их заявленный электрический запас хода составляет 135, 190 или 200 км по циклу CLTC.

Базовая версия имеет батарею емкостью 26,6 кВт-ч, а три дороже оснащаются аккумулятором на 35,6 кВт-ч. С полным баком бензина и полностью заряженной батареей суммарный запас хода превышает 1300 км.

Именно версии с батареей 35,6 кВтч уже активно продаются в Украине под названием Leopard 7. В местных объявлениях встречаются полноприводные комплектации мощностью около 490 л.с. с заявленным суммарным запасом хода около 1300 км.

Новая версия должна получить большую батарею

BYD пока ограничился тизером с обозначением Long Range DM.

Учитывая, что нынешний максимум составляет 200 км на электротяге, новинка должна превысить этот показатель. Для этого логично ожидать аккумулятор большей емкости, но его характеристики компания объявит только во время презентации.

Для плагина-гибрида такой запас хода уже позволяет значительную часть ежедневных поездок выполнять без запуска бензинового двигателя.

При этом на дальних маршрутах водитель не зависит от зарядной инфраструктуры, поскольку после разрядки батареи автомобиль продолжает движение в гибридном режиме.

У Leopard 7 уже есть полностью электрическая версия

Интересно, что Tai 7 давно не является лишь плагин-гибридом.

29 апреля BYD вывел на рынок электрический Tai 7 EV с технологией Flash Charging. Базовая цена составляет 199 800 юаней или около 29 000 долларов.

Электромобиль предлагают в двух заднеприводных версиях с запасом хода 675 и 755 км от CLTC.

Он получил Blade Battery второго поколения и новую систему быстрой зарядки BYD. На соответствующей станции аккумулятор можно зарядить от 10 до 70% примерно за пять минут.

То есть, покупатель Tai 7 теперь фактически выбирает между двумя подходами. Электрическая версия предлагает до 755 км заявленного пробега и сверхбыструю зарядку, а DM объединяет значительный электрический запас хода с бензиновым двигателем для дальних поездок.

Tai 7 стал главной моделью Fang Cheng Bao

Обновление модели имеет особое значение для BYD, ведь Tai 7 быстро превратился в главный бестселлер Fang Cheng Bao.

В июле совокупные продажи модели превысили 200 тысяч машин. Для этого понадобилось около десяти месяцев после старта продаж. По заявлению бренда, Tai 7 стал самым быстрым в Китае "квадратным" SUV, достигшим такого результата.

Сам Fang Cheng Bao тоже быстро растет. В июле бренд продал 41 213 автомобилей, что на 190,6% больше, чем годом ранее. За семь месяцев 2026 года результат достиг 200 687 машин.

Средняя цена проданного автомобиля марки превышает 223 тысяч юаней. То есть, Fang Cheng Bao занимает промежуточную позицию между массовыми семействами BYD Dynasty и Ocean и значительно более дорогим брендом Yangwang.

Leopard 3 уже показал, как BYD обновляет эту линейку

Новый Leopard 7 хорошо вписывается в сегодняшнюю стратегию BYD.

13 августа компания расширила гамму младшего Ti 3, известного в Украине как Leopard 3. Он получил более дешевую заднеприводную версию за 143 800 юаней, новую Blade Battery и Flash Charging.

Leopard 3 уже стал одним из самых заметных китайских электрокроссоверов на украинском рынке. Во втором квартале 2026 года он занял второе место среди новых автомобилей китайского производства с результатом 206 регистраций.

Авто24 также писал, что в июне Leopard 3 входил в число самых популярных новых электромобилей Украины.

Поэтому появление новой версии старшего Leopard 7 интересно не только китайскому рынку. Украинские независимые импортеры уже хорошо знают эту модель и активно ее продают.

В Украине Leopard 7 стоит гораздо дороже, чем в Китае

Китайскую стартовую цену Tai 7 в 179,8 тысяч юаней не стоит напрямую переносить на украинский рынок.

В местных объявлениях гибридные Leopard 7 2025-2026 годов в основном стоят около 44-48 тысяч долларов в зависимости от комплектации, продавца и того, автомобиль уже доставлен в Украину.

Разница объясняется не только маржой. К китайской внутренней цене прилагаются доставка, налоги, оформление и расходы независимого импортера.

Кроме того, эти машины официально не принадлежат к европейской модельной линейке BYD. Авто24 ранее объяснял, что модели Bao и Leopard не представлены официально в ЕС, потому украинские покупатели фактически имеют дело с автомобилями китайской спецификации, ввезенными независимыми компаниями.

Что станет известно 18 августа

Во время презентации BYD должны назвать главные параметры нового Tai 7 Long Range DM.

В первую очередь интересны емкость батареи, точный запас хода на электричестве и цена. Также станет ясно, получит ли версия новую систему Flash Charging, которую BYD уже активно переносит на другие модели Fang Cheng Bao.

Если новая модификация действительно превысит 200 км электрического пробега, Leopard 7 станет еще ближе по сценарию использования к электромобилю. Бензиновый двигатель при этом останется страховкой для дальних поездок.

Для украинского покупателя это особенно увлекательный формат. Модель уже продается у нас, а значит, после китайской премьеры вопрос будет не в том, появится ли новый Leopard 7 в Украине, а когда независимые импортеры начнут его привозить.