Китайские электромобили могут стать платформой для Fiat, Opel и Peugeot

Еще в 2023 году Stellantis приобрела 20% акций Leapmotor за 1,1 млрд долларов, отмечает Auto24. В рамках сделки концерн стал эксклюзивным дистрибьютором моделей китайского бренда на западных рынках. Теперь сотрудничество может выйти за рамки простой дистрибуции.

Рассматривается вариант использования электрических платформ, батарей и программных решений Leapmotor для моделей европейских брендов концерна - в частности Fiat, Opel и Peugeot. Это позволило бы существенно сократить расходы на разработку новых электромобилей.

$26,1 млрд списаний и пересмотр стратегии

Недавно Stellantis объявила о списании и начислении на сумму 22,2 млрд евро, что эквивалентно примерно 26,1 млрд долларов, связанных с корректировкой электрической стратегии. Фактически это сигнал о том, что предыдущий план электрификации оказался слишком дорогим и требует пересмотра. В то же время компания не может полностью отказаться от электромобилей, особенно учитывая жесткие экологические требования в Европе.

Именно поэтому сотрудничество с китайским партнером выглядит логичным шагом для снижения затрат и ускорения запуска новых моделей. Генеральный директор Stellantis Антонио Филоса отметил, что техническое партнерство с Leapmotor поможет концерну повысить конкурентоспособность в сегменте электромобилей, что особенно важно для европейского рынка. По его словам, 2025 год стал этапом стратегической реализации партнерства, которое создает основу для более глубокой интеграции.

Совместные проекты и производство в Европе

Через совместное предприятие Leapmotor International концерн уже помог китайскому бренду вывести на европейский и австралийский рынки модели C10 и B10. Ранее компактный T03 даже производился в Польше, но этот проект был остановлен из-за изменений в международной торговой политике. В этом году Stellantis планирует начать производство автомобилей Leapmotor на своем заводе в Сарагосе (Испания), что позволит локализовать выпуск для европейского рынка и минимизировать влияние таможенных барьеров.

Риски: запрет США на китайские технологии

Впрочем, использование китайских электрических платформ и программного обеспечения может создать проблемы в США. С 2027 года в стране планируется запрет импорта и продажи автомобилей с подключенными системами, связанными с китайскими технологиями. Это означает, что модели с глубокой интеграцией решений Leapmotor могут быть недоступными для американского рынка. Таким образом, Stellantis оказывается между необходимостью снижать расходы и геополитическими ограничениями.

Конкурентное давление в Европе

Углубление сотрудничества с Leapmotor может также обострить конкуренцию с европейскими игроками, такими как Volkswagen и Renault, которые активно развивают собственные бюджетные электрические платформы. Если Stellantis сможет интегрировать китайские технологии без потери контроля над брендами и качеством, концерн получит шанс быстрее и дешевле вывести на рынок новые доступные электромобили. Однако баланс между экономией, регуляторными рисками и имиджем станет ключевым вызовом ближайших лет.