Как сообщает компания Автомагистраль-Юг на своей странице в Facebook, отсыпка насыпей на объектах практически завершена, а почти половина участков уже покрыта свежим асфальтобетоном.

Параллельно с устройством дорожного основания строители возводят мосты и путепроводы, чтобы успеть выполнить максимум задач до серьезных холодов.

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Прифронтовая логистика не может хромать

Новая четырехполосная магистраль Н-31 берет на себя около 40% всей прифронтовой логистики. Она позволяет быстро перебрасывать грузы в Днепр, Запорожье и Донетчину по левобережью, минуя мосты через реку Днепр, которые постоянно находятся под прицелом врага.

Строители пытаются успеть "до белых мух" сделать как можно больше, не теряя при этом качества. Фото: Автомагистраль-Юг

Сейчас тысячи грузовиков вынуждены ехать по старой 30-километровой дороге через Царичанку и соседние села. Этот узкий путь второй категории проходит прямо через жилую застройку и просто рассыпается под тяжестью фур, поэтому приходится постоянно латать аварийными картами.

Путь на Варшаву и подготовка к весне

Еще одним важным штрихом осеннего сезона стало завершение укладки покрытия на трассе М-09 от Воли-Высоцкой до пункта пропуска Рава – Русская – Гребное. Это ключевой маршрут из Киева в Варшаву, что входит в европейскую сеть TEN-T и финансируется при поддержке ЕБРР.

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В настоящее время нижний слой покрытия готов на 98%, а верхний слой из щебеночно-мастикового асфальтобетона вложен на 77%. Незначительный остаток работ перенесли на весну, однако монтаж освещения, шумозащитных экранов и водоотвода продолжается без остановок.

Масштабное развитие инфраструктуры

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, параллельно идет реконструкция Северного обхода Житомира на трассе М-06. Там дорожники заливают мощное цементобетонное покрытие, запас прочности которого позволяет выдерживать нагрузки, соизмеримые с посадкой тяжелых пассажирских самолетов.

Кроме того, украинские специалисты активно работают и за границей, расширяя глобальные логистические коридоры. Недавно отечественные инженеры успешно завершили сверхсложный участок скоростного автобана в Румынии, который в будущем соединит Будапешт и Бухарест.