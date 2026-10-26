Последний Mercedes-Benz SLR Stirling Moss пустят с молотка за 6 миллионов доларов

Как сообщает topgir.com.ua со ссылкой на аукционный дом RM Sotheby's, торги за этот эксклюзивный лот продлятся с 25 ноября по 2 декабря в калифорнийском городе Калвер-Сити. Автомобиль европейской спецификации сошел с конвейера в декабре 2009 года и стал финальным аккордом в линейке из 75 таких спидстеров.

Почти всю жизнь машина провела в одном гараже. После первой регистрации в Швейцарии весной 2010 года суперкар пополнил коллекцию королевской семьи Кувейта, где хранился вплоть до 2024 года. Только недавно он перешел в руки второго частного владельца, который теперь и выставил его на продажу.



Фото: RM Sotheby's

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Уникальная комплектация и подготовка

Этот экземпляр единственный во всей серии получил яркий заводской цвет Fire Opal Red. Салон украшен красной кожей с контрастной желтой прострочкой, а вместо привычного карбона здесь использовали материал Alutex. Дополняют картину золотистые тормозные суппорты и заводская стереосистема, которую устанавливали всего на две машины со всей партии.

Перед тем как сменить владельца, автомобиль прошел серьезное обслуживание в британской мастерской Stratton Motor Company, на что потратили около 40 тысяч долларов. А уже в этом году специалисты G&K Automotive Services адаптировали спидстер к строгим американским требованиям, чтобы он мог легально выезжать на дороги общего пользования.



Фото: RM Sotheby's

Осенний бум на немецкую классику

Напомним, что эта осень оказалась очень щедрой на распродажу редких немецких авто. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно на торги выставили уникальный четырехместный кабриолет Mercedes-Benz 500 SEC., за который планируют выручить около 90 тысяч долларов.

Кроме того, настоящий рай для коллекционеров устроили в Европе, где распродают гигантскую коллекцию редких Mercedes-Benz S-Class.. А для фанатов автоспорта настоящей находкой стал старенький универсал Mercedes-Benz C230, на котором в свое время ездил легендарный гонщик Ники Лауда.