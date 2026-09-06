Поул Гасли и дубль Mercedes: Антонелли выиграл Гран-при Италии после старта с 19-го места

Квалификация Гран-при Италии стала одной из самых плотных в истории Формулы-1. Разница между результатами десяти лучших пилотов составила всего 0,5 секунды. Лучшее время показал Пьер Гасли из Alpine.

Француз провел феноменальный круг и опередил Джорджа Рассела всего на 0,060 секунды. Для Гасли это был первый поул-позишн в карьере.

Монца уже приносила французу победу в Формуле-1. В 2020 году он внезапно выиграл Гран-при Италии, выступая за AlphaTauri. Второй ряд стартовой решетки сформировали пилоты Ferrari. Оскар Пиастри квалифицировался третьим, но из-за штрафа за блокировку соперника должен был стартовать шестым. С питлейной гонки начали Фернандо Алонсо и Лиам Лоусон. Последний, как и на предыдущем этапе, заменил в Red Bull Исаака Аджара, получившего травму руки. Антонелли из-за смены компонентов силовой установки стартовал 19-м.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Контакт Ferrari и авария Леклера

Гасли сохранил первую позицию после старта, а Рассел остался прямо позади. В то же время во втором повороте состоялся контакт между пилотами Ferrari, из-за чего Льюис Хэмилтон потерял несколько позиций.

Уже на втором круге Гасли уступил лидерство Расселу и едва не опустился на третью позицию, но сумел опередить Шарля Леклера. Этим воспользовался Макс Ферстаппен, также прошедший пилота Ferrari.

Вскоре ситуация обострилась. На последнем повороте Оскар Пиастри пошел в атаку на Леклеру, после чего монегаск разбил свой болид Ferrari. На трассе появился автомобиль безопасности, а затем гонку остановили красными флагами. Пауза позволила пилотам сменить шины. Большинство участников выбрали свежий Hard, рассчитывая проехать на нем остальную дистанцию.

Антонелли начал прорыв с 12-го места

На рестарте Рассел и Гасли стартовали на Hard, Ферстаппен – на Medium. Антонелли находился на 12-й позиции и использовал Medium. Рестарт пришлось отложить на один круг из-за того, что Юки Цунода занял неправильное место на стартовой решетке.

После нового старта Хэмилтон сразу прошел обоих пилотов McLaren. Франко Колапинто ошибся и выехал за пределы трассы, потеряв несколько позиций. Линблад опередил Норриса, а Антонелли быстро поднялся сначала на восьмое, а затем на шестое место.

Рассел удерживал лидерство и постепенно увеличивал отрыв от Гасли. На седьмом круге Ферстаппен опередил француза. Еще через несколько кругов Хэмилтон тоже прошел Гасли. Пилот Alpine продолжил терять позиции– его опередили Пиастри и Антонелли. Разница в темпе между Alpine и болидами топ-команд была заметна. Тем временем Ферстаппен приблизился к Расселу и на 12 круге вышел в лидеры.

Антонелли вышел в лидеры

Хэмилтон уступил позиции Пиастри и Антонелли, после чего опустился на пятое место. Антонелли, начинавший гонку 19-м, уже на 13-м круге поднялся на третью позицию. Итальянец стремительно сокращал отставание от Рассела, на тот момент сражавшегося за лидерство с Ферстаппеном.

Ферстаппен долгое время успешно оборонялся, но на 15 круге Рассел опередил его. Уже в следующий круг нидерландец уступил позицию Антонелли. После этого итальянец продолжил атаковать. На 18 круге он опередил Рассела и стал новым лидером Гран-при Италии.

VSC изменил стратегии

На 28-м круге на главной прямой остановился болид Лэнса Стролла, из-за чего на трассе объявили режим VSC – виртуальный автомобиль безопасности. Пит-стопами воспользовались Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс, пилоты Cadillac и Эстебан Окон. Рассел и часть других гонщиков остались на трассе.

Антонелли воспользовался возможностью и перешел на новый Medium. Ферстаппен, в свою очередь, установил Hard. После этого главной задачей Антонелли стало сокращение отставания от напарника. Mercedes получил преимущество благодаря более свежим шинам и более высокому темпу итальянца.

Mercedes разыграл победу на последних кругах

На 35-м круге Антонелли опередил Хэмилтона и поднялся на третье место. Через два круга он уже был вторым. Ферстаппен сначала прошел Пиастри и поднялся на третье место, но борьба между ними продолжилась. Пиастри вернул позицию на 41-м круге, а уже через два круга пилоты снова обменялись местами.

Тем временем Антонелли сокращал отставание от Рассела. За 13 кругов до финиша между пилотами Mercedes было около семи секунд. На 46-м круге команда сообщила Расселу о проблемах с резиной. Антонелли на более свежем Medium получил возможность продолжить атаку.

За несколько кругов до финиша оба пилота Mercedes едва не потеряли контроль над ситуацией во время борьбы в первом шикане. Однако Антонелли сохранил болид на трассе. На 50-м круге итальянец провел чистый обгон Рассела и вернул себе лидерство.

Антонелли победил после старта с 19-го места

Таким образом, Андреа Кими Антонелли одержал победу на Гран-при Италии, стартовав с 19-го места. За одну гонку пилот Mercedes отыграл 18 позиций.

Джордж Рассел финишировал вторым, а Макс Ферстаппен запер тройку призеров. Следующий Гран-при Формулы-1 состоится 13 сентября в Испании. Гонка пройдет на новой городской трассе в Мадриде.