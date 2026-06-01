Пожарная машина из Попельни оказалась в Германии и произвела там фурор

Вероятно, изображенный в видеосюжете пожарно-спасательный автомобиль (см. видео внизу) депо Попельнянской громады еще не принадлежит. Формально он находится в процессе изготовления и пока считается собственностью производителя, хотя и делается адресно для бывшего райцентра на Житомирщине.

Как пишет Авто24, его прозрачная доставка в Германию обусловлена участием украинского производителя в международной выставке Interschutz 2026. Это – самый масштабный и наиболее рейтинговый на европейском континенте форум профессионалов в области пожаротушения, спасательных работ, гражданской защиты и безопасности.

Читайте также Какие грузовики используют спасатели вместо белорусских МАЗов

Европа уже будет знать о Попельне

Особенность в том, что Interschutz проводится один раз в пять лет и собирает лучшие образцы спецтранспорта, новейших технологии, применяемых в пожаротушении и предотвращении пожаров, гражданской защите и тому подобное.

Вот этот автомобиль 4х2 приготовлен для Попельни, но временно отправлен для дебюта на выставке Interschutz 2026 в Ганновере. Коллаж: Авто24

Выставка будет работать почти неделю, начиная с сегодняшнего дня (1-6 июня). Какую именно технику, в каком количестве наш производитель будет демонстрировать в Ганноверском выставочном центре, не сообщается.

Для города, села, лесов и заводов

Сказано, что на выставку привезли пожарные автоцистерны Tital объемом 3500, 5500 и 12 000 литров воды и пены. Машины укомплектованы насосами с производительностью 3000–6000 л/мин в соответствии с размерной группой.

Читайте также Пожарные машины приехали на вызов без воды: что на самом деле произошло

Модели не указаны, но речь идет о шасси 4×2, 4×4 и 6×6, от 14 до 32 тонн с эргономичными кабинами собственного производства. Также отмечается, что на подиуме производителя будет стоять техника для города, сельской местности, лесных массивов и промышленных объектов.