Как сообщает портал TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, объявление касается обновленной пятидверной модели первого поколения в исполнении 2112-1. Под капотом этой находки установлен проверенный временем 1,6-литровый бензиновый двигатель на 80 лошадиных сил, работающий в паре с классической механической коробкой передач.

Продавец уверяет, что пробег машины абсолютно оригинальным. По его словам, транспортное средство использовали крайне редко исключительно для летних поездок за город, а все остальное время хэтчбек бережно хранили под специальным чехлом в сухом гараже.

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Фото: AUTO.RIA

Нюансы истории и цена вопроса

В то же время история владения имеет несколько интересных моментов. В карточке автомобиля указан один владелец, однако последней операцией указана перерегистрация на нового хозяина, которая состоялась совсем недавно– 20 ноября 2026 года.

Из этих записей пока невозможно точно установить, действительно ли машиной пользовался только один человек с момента выезда из автосалона. К тому же, в описании отсутствуют датированные показатели одометра, поэтому реальное состояние авто придется тщательно проверять перед покупкой.

Заявленный прайс в 3500 долларов, что в эквиваленте составляет более 159 тысяч гривен, выглядит вполне рыночным для такого состояния. Эта модель в свое время дополнила семейство десяток и привлекала водителей практичностью: заднюю спинку можно сложить по частям, чтобы перевезти габаритные вещи.



Фото: AUTO.RIA

Другие капсулы времени на украинском рынке

Напомним, что украинский рынок подержанных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами с минимальными пробегами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно на Житомирщине нашли идеальную Lada Samara ВАЗ-21099, которую оценили в 4900 долларов.

Также на отечественном рынке можно встретить и другие сохранившиеся экземпляры за адекватные деньги. Например, в Николаеве сейчас продают идеальный ЗАЗ Sens в заводской краске за 3999 долларов, а поклонники классики могут присмотреться к сохранившемуся универсалу ВАЗ-2104, который отдают за 170 тысяч гривен.